Талибы просят врачей выйти на работу за 3000 рублей в месяц: В Афганистане нечем платить зарплату

В Афганистане грядет гуманитарная катастрофа. В стране дефицит бюджета, который раньше пополнялся за счет поступления денег от западных стране, теперь, после прихода к власти талибов, поток денег иссяк, зарплату медикам платить не с чего. О ситуации в стране заявил Дмитрий Жирнов а программе на YouTube "Соловьев Live".
По словам российского посла, медики, которые обращались к нему, заявляют, что им предлагают работать за зарплату, эквивалентную 3 тысячам российских рублей в месяц.
- Талибы сейчас просят врачей выйти на работу, ...им гарантируют в пересчете на наши деньги три тысячи рублей в месяц зарплату, — рассказал Жирнов.
В стране проблема с здравоохранением, по словам посла, в Москве прорабатывается вопрос об оказании гуманитарной помощи Афганистану.
Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», после 15 августа в Афганистане к власти пришли боевики террористического движения «Талибан»*. Из страны были выведены войска США, что и привело к быстрой смене власти. После прихода талибов к управлению страной МВФ объявил, что приостанавливает оказывать помощь государству, в котором нет статуса фактической государственной власти.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.