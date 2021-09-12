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Машина скорой помощи выгорела полностью на Бердском шоссе. Смотрите видео

1:28:479/12/2021Фото: АСТ-54
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По словам очевидца, водитель успел выпрыгнуть из пылающего автомобиля, который за секунды охватило пламенем.

Огонь полностью уничтожил "скорую"

В Первомайском районе Новосибирска вечером в субботу выгорела машина скорой помощи.

ЧП произошло на Бердском шоссе. У остановки «Матвеевка» вспыхнула ГАЗель с красным крестом.

По словам очевидца, рассказавшего АСТ-54, водитель успел выпрыгнуть из пылающего автомобиля, который за секунды охватило пламенем.

-По оперативной информации, в скорой находились только водитель и врач. Они не пострадали, — рассказал руководитель пресс-службы главка МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

На место происшествия приехала пожарная машина и залила пылающий автомобиль пеной, которая распространилась по проезжей части.

В причинах происшествия будут разбираться дознаватели ОНД и, может быть, правоохранители.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле в Бердске полностью выгорела "Мазда", стоявшая на обочине у трассы Р-256.

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