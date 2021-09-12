Машина скорой помощи выгорела полностью на Бердском шоссе. Смотрите видео

В Первомайском районе Новосибирска вечером в субботу выгорела машина скорой помощи.
ЧП произошло на Бердском шоссе. У остановки «Матвеевка» вспыхнула ГАЗель с красным крестом.
По словам очевидца, рассказавшего АСТ-54, водитель успел выпрыгнуть из пылающего автомобиля, который за секунды охватило пламенем.
-По оперативной информации, в скорой находились только водитель и врач. Они не пострадали, — рассказал руководитель пресс-службы главка МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
На место происшествия приехала пожарная машина и залила пылающий автомобиль пеной, которая распространилась по проезжей части.
В причинах происшествия будут разбираться дознаватели ОНД и, может быть, правоохранители.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле в Бердске полностью выгорела "Мазда", стоявшая на обочине у трассы Р-256.