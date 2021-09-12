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"Схватил за горло и потащил в кусты": Бомж Распутин напал на 9-летнюю девочку, приказав ей молчать

6:23:399/12/2021Фото: МК
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По счастью, в этот момент жительница первого этажа заметила, что девочка находится в опасности и подняла шум, спугнувший злоумышленника. Его задержали.

38-летний бомж пытался задушить ребенка в Московской области

В Солнечногорском районе Рекинцо произошло ЧП. 11 сентября мужчина потащил девочку в кусты и стал ее душить. По счастью, в этот момент жительница первого этажа заметила, что девочка находится в опасности и подняла шум, спугнувший злоумышленника.

Ранее в СМИ сообщалось, что нападение произошло на улице, неизвестный, подойдя сзади, схватил школьницу за горло и потащил в кусты. Он ударил ее по лицу и сказал, чтобы она не кричала, если хочет жить. 9-летняя девочка отделалась испугом, она рассказала, что бандит пытался забрать у нее мобильный телефон.

Полицейские отреагировали очень быстро и по горячим следам задержали злоумышленника, которым оказался 38-летний бомж по фамилии Распутин, уроженец Владимирской области. В полиции он не стал отнекиваться и признал вину, пишет "МК".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Киселевске недавно освободившийся уголовник изнасиловал и убил двух 10-летний школьниц.

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