У вакцины AstraZeneca выявили очень серьезный побочный эффект

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) добавило редкое, но серьезное заболевание к своей информации о продукте для вакцины AstraZeneca Covid. Регулирующий орган сделал предупреждение, что «причинная связь» с вакциной является «разумной возможностью».
Скорость и успех кампании вакцинации против Covid в богатых странах захватывают дух. В связи с неравномерным распределением были подняты законные этические проблемы, но падение показателей смертности в развитых странах является свидетельством как научной изобретательности, так и эффективной политики общественного здравоохранения. Однако необходимо контролировать действие вакцин , даже несмотря на то, что сделать вакцинацию не составляет труда для подавляющего большинства населения, пишет express.co.uk.
Новые побочные эффекты продолжают появляться по мере того, как вакцины проникают в разные группы населения.
Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выпустило обновленную информацию о вакцине AstraZeneca Covid.
«Предупреждение о случаях синдрома Гийена-Барре (GBS), о которых сообщалось после вакцинации, было включено в информацию о продукте Vaxzevria после PRAC в июле 2021 года», - говорится в сообщении EMA в понедельник.
Комитет по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) - это комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), ответственный за оценку и мониторинг безопасности лекарственных средств для людей.
PRAC внимательно следит за GBS и в сентябре 2021 г. провел оценку дополнительных данных, запрошенных у держателя регистрационного удостоверения, и результатов обзора научной литературы.
СГБ - серьезное воспаление нервов, которое может вызвать временную потерю чувствительности и движения (паралич) и затрудненное дыхание.
Важно оценить риск в перспективе.
К 31 июля 2021 года во всем мире было зарегистрировано в общей сложности 833 случая СГБ с вакциной AstraZeneca, а к 25 июля 2021 года людям во всем мире было введено около 592 миллионов доз вакцины AstraZeneca.
Зарегистрированные случаи связаны с предполагаемыми побочными эффектами, т. Е. Медицинскими событиями, которые наблюдались после вакцинации, но которые не обязательно связаны с вакциной или вызваны ею.
EMA пришло к выводу: «Основываясь на оценке этих данных и принимая во внимание рекомендации неврологов, PRAC пришел к выводу, что причинно-следственная связь между Vaxzevria <вакцина AstraZeneca> и GBS считается по крайней мере разумной возможностью».
По данным NHS, GBS в основном поражает стопы, руки и конечности, вызывая такие проблемы, как онемение, слабость и боль.
«Это поддается лечению, и большинство людей в конечном итоге полностью выздоравливает, хотя иногда это может быть опасно для жизни, а у некоторых людей остаются долгосрочные проблемы», - предупреждает здоровый организм.
В нем объясняется, что СГБ поражает людей всех возрастов, но чаще встречается у взрослых и мужчин.
На первых порах у вас может быть:
Онемение
Булавки и иглы
Мышечная слабость
Боль
Проблемы с равновесием и координацией.
Почему последнее обновление не должно удерживать вас от вакцинации
Сотни миллионов людей получили вакцину от коронавируса (COVID-19), и безопасность вакцин продолжает контролироваться.
Сообщения о серьезных побочных эффектах очень редки.
Вакцины COVID-19 должны пройти несколько этапов клинических испытаний, прежде чем они будут одобрены для использования.
Клинические испытания - это когда вакцина или лекарство тестируется на добровольцах, чтобы убедиться, что они работают и безопасны.
Все вакцины, используемые в Великобритании, должны быть одобрены независимым агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).
MHRA следит за тем, чтобы вакцины соответствовали строгим международным стандартам безопасности, качества и эффективности. После того, как вакцина одобрена, за ней внимательно следят, чтобы убедиться, что она безопасна и эффективна.