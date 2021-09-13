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У вакцины AstraZeneca выявили очень серьезный побочный эффект

6:45:049/13/2021Фото: pxhere.com
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Новые побочные эффекты продолжают появляться по мере того, как вакцины проникают в разные группы населения.

вакцина
Новые побочные эффекты продолжают появляться по мере того, как вакцины проникают в разные группы населения
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) добавило редкое, но серьезное заболевание к своей информации о продукте для вакцины AstraZeneca Covid. Регулирующий орган сделал предупреждение, что «причинная связь» с вакциной является «разумной возможностью».

Скорость и успех кампании вакцинации против Covid в богатых странах захватывают дух. В связи с неравномерным распределением были подняты законные этические проблемы, но падение показателей смертности в развитых странах является свидетельством как научной изобретательности, так и эффективной политики общественного здравоохранения. Однако необходимо контролировать действие вакцин , даже несмотря на то, что сделать вакцинацию не составляет труда для подавляющего большинства населения, пишет express.co.uk.

Новые побочные эффекты продолжают появляться по мере того, как вакцины проникают в разные группы населения.

Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выпустило обновленную информацию о вакцине AstraZeneca Covid.

«Предупреждение о случаях синдрома Гийена-Барре (GBS), о которых сообщалось после вакцинации, было включено в информацию о продукте Vaxzevria после PRAC в июле 2021 года», - говорится в сообщении EMA в понедельник.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) - это комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), ответственный за оценку и мониторинг безопасности лекарственных средств для людей.

PRAC внимательно следит за GBS и в сентябре 2021 г. провел оценку дополнительных данных, запрошенных у держателя регистрационного удостоверения, и результатов обзора научной литературы.

СГБ - серьезное воспаление нервов, которое может вызвать временную потерю чувствительности и движения (паралич) и затрудненное дыхание.

Важно оценить риск в перспективе.

К 31 июля 2021 года во всем мире было зарегистрировано в общей сложности 833 случая СГБ с вакциной AstraZeneca, а к 25 июля 2021 года людям во всем мире было введено около 592 миллионов доз вакцины AstraZeneca.

Зарегистрированные случаи связаны с предполагаемыми побочными эффектами, т. Е. Медицинскими событиями, которые наблюдались после вакцинации, но которые не обязательно связаны с вакциной или вызваны ею.

EMA пришло к выводу: «Основываясь на оценке этих данных и принимая во внимание рекомендации неврологов, PRAC пришел к выводу, что причинно-следственная связь между Vaxzevria <вакцина AstraZeneca> и GBS считается по крайней мере разумной возможностью».

По данным NHS, GBS в основном поражает стопы, руки и конечности, вызывая такие проблемы, как онемение, слабость и боль.

«Это поддается лечению, и большинство людей в конечном итоге полностью выздоравливает, хотя иногда это может быть опасно для жизни, а у некоторых людей остаются долгосрочные проблемы», - предупреждает здоровый организм.

В нем объясняется, что СГБ поражает людей всех возрастов, но чаще встречается у взрослых и мужчин.

На первых порах у вас может быть:

Онемение
Булавки и иглы
Мышечная слабость
Боль
Проблемы с равновесием и координацией.

Почему последнее обновление не должно удерживать вас от вакцинации

Сотни миллионов людей получили вакцину от коронавируса (COVID-19), и безопасность вакцин продолжает контролироваться.

Сообщения о серьезных побочных эффектах очень редки.

Вакцины COVID-19 должны пройти несколько этапов клинических испытаний, прежде чем они будут одобрены для использования.

Клинические испытания - это когда вакцина или лекарство тестируется на добровольцах, чтобы убедиться, что они работают и безопасны.

Все вакцины, используемые в Великобритании, должны быть одобрены независимым агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

MHRA следит за тем, чтобы вакцины соответствовали строгим международным стандартам безопасности, качества и эффективности. После того, как вакцина одобрена, за ней внимательно следят, чтобы убедиться, что она безопасна и эффективна.

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