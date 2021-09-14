Огромная пробка сковала трассу Р-256 Бердска из-за жуткого ДТП с "Яндекс. Такси" около "пентагона". Смотрите фото

ДТП с автомобилем "Яндекс. Такси" произошло утром, 14 сентября неподалеку от бердского "пентагона".
Как сообщили очевидцы события "Курьер. Среда. Бердск", у машины "Яндекса" сильно поврежден передний бампер. Второй автомобиль на месте происшествия отсутствовал. Вполне возможно, что таксист налетел на какое-либо ограждение.
Пока в ГИБДД произошедшую ситуацию никак не комментируют. Подробности будут сообщены позже. Однако многие водители отметили, что автомобиль "Яндекс.Такси" более часа находится на проезжей части. Из-за этого движение из Новосибирска и Бердска в сторону Искитима затруднено.
Напомним, что более жестокая авария произошла и 12 сентября на трассе Р-256 неподалеку от Бердска. Тогда столкнулся кроссовер SsangYong Kyron 2 и микроавтобус Toyota Town Ace. В результате столкновения пассажир "Тойоты" и водитель серьезно пострадали. Пассажира госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом ребер и ног в ЦГБ Бердска. В обоих машинах, ставших участниками ДТП, находились дети. Они остались целы.