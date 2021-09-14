Пассажирка такси сломала руку после удара "Яндекс.Go" с Kia Rio около "пентагона" Бердска

Стали известны подробности ДТП с "Яндекс.Такси" в Бердске.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", огромная пробка из-за аварии сковала трассу Р-256 сегодня утром, 14 сентября. Выяснилось, что автомобиль Kia Rio с поврежденным бампером простоял около бердского "пентагона" с момента совершения ДТП, то есть с ночи.
Водитель такси 1987 года рождения следовал по ул.Спортивная в сторону ул.Вокзальная и напротив дома №54 совершил столкновение с автомобилем Mazda Demio под управлением водителя 1994 года рождения, который двигался со стороны ул. Первомайской в сторону ул.Барнаульской. Стало известно, что в результате столкновения пострадала 43-летняя пассажирка такси. У женщины сочетанный оскольчатый перелом диафизов локтевой и лучевой костей справа.
В региональном управлении ГИБДД отметили, что оба автомобилиста находились в трезвом состоянии. Управляющий автомобилем Kia Rio имеет 11 лет водительского стажа, а водитель Mazda Demio - 9 лет.
Предварительно установлено, что причиной произошедшего стало несоблюдение очередности проезда. Дополнительным нарушением ПДД сотрудники ГИБДД зарегистрировали несоблюдение требований ОСАГО.