Названа новая версия крушения самолета L-410 с 4 погибшими под Иркутском

Эксперты, опрошенные «Известиями» рассмотрели основные версии крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. В качестве основной причины произошедшего, следствие выделяет техническую ошибку пилотирования при выполнении маневрирования на посадке.
Заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов назвал технические сбои наиболее вероятной причиной крушения самолета. Он отметил, что при названных обстоятельствах, проблемы могли выявиться либо с двигателем, либо с топливом. То есть в любом случае продолжить полет уже было категорически нельзя.
Мнение Смирнова поддержал генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий «Авинтел» Виктор Прядка. Однако он допускает, что трагедия могла произойти из-за совокупности факторов — отказа двигателей и ошибки пилотов одновременно.
Гендиректор ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев заявил, что в большинстве случаев виноват человеческий фактор, так как на обучениях пилотов учат сажать самолет и с неполадками в электронике.
Напомним, как сообщал ранее «Курьер.Среда.Бердск», самолет L-410 совершил экстренную посадку вечером 12 сентября в четырех километрах от населенного пункта Казачинское под Иркутском. На борту воздушного судна находились 16 человек, среди которых два члена экипажа. Погибли четверо человек, еще 12 пострадали.