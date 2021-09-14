Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Названа новая версия крушения самолета L-410 с 4 погибшими под Иркутском

12:31:099/14/2021Фото: Pixabay
0

В качестве основной причины произошедшего, следствие выделяет техническую ошибку пилотирования при выполнении маневрирования на посадке.

Самолет совершил экстренную посадку

Эксперты, опрошенные «Известиями» рассмотрели основные версии крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. В качестве основной причины произошедшего, следствие выделяет техническую ошибку пилотирования при выполнении маневрирования на посадке.

Заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов назвал технические сбои наиболее вероятной причиной крушения самолета. Он отметил, что при названных обстоятельствах, проблемы могли выявиться либо с двигателем, либо с топливом. То есть в любом случае продолжить полет уже было категорически нельзя.

Мнение Смирнова поддержал генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий «Авинтел» Виктор Прядка. Однако он допускает, что трагедия могла произойти из-за совокупности факторов — отказа двигателей и ошибки пилотов одновременно.

Гендиректор ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев заявил, что в большинстве случаев виноват человеческий фактор, так как на обучениях пилотов учат сажать самолет и с неполадками в электронике.

Напомним, как сообщал ранее «Курьер.Среда.Бердск», самолет L-410 совершил экстренную посадку вечером 12 сентября в четырех километрах от населенного пункта Казачинское под Иркутском. На борту воздушного судна находились 16 человек, среди которых два члена экипажа. Погибли четверо человек, еще 12 пострадали.

Как Европа надумала покупать российский газ
Признаки, которые предсказывают смерть за 14 лет
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «химии» с Байденом
Полиция задержала Анастасию Васильеву в Москве
Захарова посмеялась над подарком Зеленскому в США
В центре Казани сбили инспектора ГИБДД
Названа причина бунта в российской колонии
Актрису Макееву госпитализировали в Москве после скандала
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Победительница лотереи сделала заявление и умерла
Вылетевший из Москвы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Актер из «Улицы разбитых фонарей» госпитализирован: что произошло
Политолог рассказал о планах США на Украину
На Украине назвали фатальную ошибку Зеленского
Трагедия в Турции: в автобусе погибли шестеро человек
Певец Данко назвал болезнь МакSим пиаром: в чем он обвинил её
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
крушение самолетаэкспертное мнениеверсии произошедшего
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы боитесь летать на самолетах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Не в своем теле: сменивших пол звезд не так уж мало (фото)
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту

Последние новости

Один из основателей Apple открывает космическую компанию
1:12:32 9/14/2021
Один из основателей Apple открывает космическую компанию
Названа новая версия крушения самолета L-410 с 4 погибшими под Иркутском
12:31:09 9/14/2021
Названа новая версия крушения самолета L-410 с 4 погибшими под Иркутском
Что обязательно нужно сделать в Семенов день 14 сентября и как встречать бабье лето?
12:00:10 9/14/2021
Что обязательно нужно сделать в Семенов день 14 сентября и как встречать бабье лето?
БердскЖару до 22 градусов пообещали синоптики для жителей Бердска и Новосибирска. Называем дату в сентябре-2021
11:59:10 9/14/2021
Жару до 22 градусов пообещали синоптики для жителей Бердска и Новосибирска. Называем дату в сентябре-2021
Изнасиловавших и убивших пенсионерку в лесу мигрантов задержали
11:46:37 9/14/2021
Изнасиловавших и убивших пенсионерку в лесу мигрантов задержали
БердскМама с больным 11-месячным ребенком попала на прием к педиатру после трехчасового дозвона в ЦГБ Бердска
11:22:03 9/14/2021
Мама с больным 11-месячным ребенком попала на прием к педиатру после трехчасового дозвона в ЦГБ Бердска
Три выходных дня подарят россиянам за прививку от коронавируса
11:17:09 9/14/2021
Три выходных дня подарят россиянам за прививку от коронавируса
14 сентября – Славянский Новый год: Традиции и многовековые обычаи народного праздника
11:00:04 9/14/2021
14 сентября – Славянский Новый год: Традиции и многовековые обычаи народного праздника
Музыкант Александр Розенбаум отметил 70-летие: Как это было, рассказываем
10:57:08 9/14/2021
Музыкант Александр Розенбаум отметил 70-летие: Как это было, рассказываем
БердскОперштаб обнародовал новую статистику заболевших коронавирусом в Бердске
10:48:28 9/14/2021
Оперштаб обнародовал новую статистику заболевших коронавирусом в Бердске