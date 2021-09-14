С фильмом ужасов сравнивают отделение неврологии пациенты ЦГБ Бердска. Когда сделают ремонт, рассказываем

Бердчане продолжают жаловаться на ремонт в здании ЦГБ. Об этом в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" 14 сентября сообщила жена одного из пациентов отделения неврологии, которое находится на Пушкина, 172.
- Муж лежал в отделении неврологии. В плане лечения нет претензий, а вот состояние нашей больницы — это просто шок. Еще хватает наглости положить листовки с символикой «Единая Россия». Переходящий мост из отделения кардиологии в неврологию держится кое-как. Мне кажется, что он скоро просто развалится. Крыша так же, окна еле держатся. Хочется, чтобы власть посмотрела на это все. Как можно, чтобы люди лежали в таких условиях? Как в фильмах ужасов, - делится жительница Бердска.
Горожанка рассказала, что в отделении гинекологии, которое находится по соседству, сделали ремонт. Сейчас там стало поприятнее.
- Но там люди не лежат по неделе, по две. А здесь получается как стационар. Хочется просто, чтобы стало лучше. Есть с чем сравнить. Например, у работников МВД есть своя поликлиника. В отделении, где люди могут полежать при болезни, всё совсем по-другому, - говорит женщина.
- Отделение на ул. Пушкина приходило в плачевное состояние очень много лет при всех бывших руководствах. В БЦГБ ремонт не делался из-за течи кровли. Сейчас крышу отремонтировали. На внутренний ремонт отделений, в частности на Пушкина, деньги выделяются из федерального бюджета. Это не зависит от руководства больницы или Минздрава. Это зависит от федеральной программы. Деньги на ремонт запланированы только на 2022 год, - поделился в разговоре с «Курьер. Среда. Бердск» пресс-секретарь Центральной городской больницы Аркадий Ефимович 14 сентября.
Это не первый случай, когда горожане жалуются на ремонт в отделениях больницы, точнее, на его отсутствие.
Напомним, "Курьер. Среда. Бердск" уже писал о трэш-кардиологии и ужасах лор отделения: дождь с потолка и семейство тараканов сняли на видео пациенты ЦГБ Бердска. В терапевтическом корпусе №1 кровля текла во всех палатах, на лестничной площадке и в пищевом блоке, где напряжение в 380 вольт. Такая же история происходила и в урологическом отделении ЦГБ. И это продолжается не один год.
На протекающую крышу кардиологии больные жаловались еще в 2019 году. Трэш-кардиология: Насквозь течет крыша в палатах с больными в «сердечном» отделении ЦГБ Бердска, писал "Курьер. Среда. Бердск". Также облезлую кардиологию вновь показали на фото пациенты ЦГБ Бердска в июле 2020 года.
Известно также, что состояние помещений в корпусах Бердской центральной городской больницы приходило в плачевное состояние из-за кровель, которые не ремонтировались долгие годы. В 2020 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично осмотрел больничные корпуса, и распорядился выделить деньги на ремонт. Кровли отремонтировали в пяти корпусах БЦГБ, в общей сложности 5600 квадратных метров. 13 августа специалисты больницы провели специальный технический осмотр кровель. В результате протеканий обнаружено не было. Одной проблемой меньше.