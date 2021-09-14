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Насильник и убийца школьницы в Тюмени мог задушить еще одну девочку, заявили в СК

3:00:309/14/2021Фото: Pixabay
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Сейчас руководитель СК в Югре поручил возобновить дело, а Бережного проверяют на причастность.

Ведутся расследования

Следственный комитет России проверит обвиняемого Виталия Бережного на причастность к еще одному преступлению. Речь идет о расправе над девочкой в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в 2011 году.Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Югре.

В ведомстве рассказали, что убийцу 12-летней девочки, которая была задушена в Нягани, ищут до сих пор. Как стало известно, Бережной проживал в том регионе на момент преступления. В 2008–2011 годах он проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе МВД. А вот в Тюмень он переехал уже в 2015 году.

Сейчас руководитель СК в Югре поручил возобновить дело, а Бережного проверяют на причастность.

Напомним, тело 12-летней девочки в Нягани обнаружили 30 апреля 2011 года в канализационном колодце в лесном массиве. Девочку задушили, когда она возвращалась из школы.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда.Бердск", Подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени отказался проходить полиграф. Как стало известно, предполагаемого убийцу задержали на 48 часов, сейчас его допрашивают следователи. Пока есть только косвенные доказательства вины мужчины, после получения результатов ДНК-экспертизы будет принято окончательное решение.

Обыски в общежитии, где проживал 40-летний задержанный, завершены. Сотрудники вынесли из квартиры вещи. В это время жители Тюмени окружили подъезд дома. Люди были шокированы новостью о том, что девочка жестоко убита.

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