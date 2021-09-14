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Маленькая девочка разрыдалась из-за очереди в поликлинике: ЦГБ Бердска объяснило слезы ребенка огромной загрузкой врачей

6:23:109/14/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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По наблюдениям одной из бердчанок, очередь состояла из 50 человек. Одним пациентам необходима была справка, другие же заболели ОРВИ.

Бердчане простояли в очереди несколько часов

Руководство бердской ЦГБ разъяснило в связи с чем связаны большие очереди и столпотворения в детском отделении поликлиники №2.

Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" вчера, 13 сентября 10-летняя школьница заплакала от огромной очереди к педиатру. Девочка явилась без мамы и ей стало просто-напросто страшно. Стоящие рядом женщины успокоили юную пациентку и завели ее к врачу Игнатьевой, однако от этого очередь не убавилась. Как подсчитала одна из бердчанок, в очереди находилось порядка 50 человек.

- Я пришла в поликлинику в 09:50. Очередь измеряется десятками. Люди подходили и подходили, - проговорила пациентка пришедшая на прием с ребенком Людмила Захарова.

Женщина предположила, что причиной очередей является якобы то, что руководство поликлиники не хочет разделять 88 участок отдельно на "Белокаменный" и "Южный". Это заявление жителей руководство ЦГБ прокомментировало следующим образом:

- Детский педиатрический отдел №2 обслуживает 9 участков. На эти все участки работают 4 педиатра, то есть укомплектованность только 44%. Каждый врач ведёт минимум 2 участка. В ведении врача-педиатра Игнатьевой: 88уч. - 1700 чел.; 84уч. - 1300 чел.; 87уч. - 1200 чел. При этом, по нормативам Минздрава, врач должен обслуживать на одном участке порядка 900 чел. Кроме этого, в настоящее время большой наплыв посетителей обусловлен началом учебного года в школах и детсадах, а также повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ. В поликлинике работает кабинет неотложной помощи, и если ребёнку нужна не просто справка, а у него симптомы серьёзного заболевания, то можно обращаться туда,- отметил начальник пресс-службы Аркадий Ефимович.

Напомним, что помимо проблем с очередями, бердчане сообщали и о трудностях с дозвоном в поликлинику. Тогда в БЦГБ сообщили о работе телефона «Горячей линии» 3-10-41.
Позвонить в единый Call-центра БЦГБ можно по номеру: 8 (383-41) 5-56-10

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