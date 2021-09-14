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Путин сел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении

5:52:519/14/2021
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О карантине глава государства сообщил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его ближайшем окружении, сообщили 14 сентября в Кремле.
О карантине глава государства сообщил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
О сроках самоизоляции российского лидера пока не сообщается.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне во время встречи с паралимпийцами Путин заявил, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Путин высказал предположение, что и ему "самому скоро на карантин придется".

Напомним, что весной президент РФ привился вакциной "Спутник V". Он неоднократно заявлял, что титры антител после процедуры у него "держатся хорошо".

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