Путин сел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении

Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его ближайшем окружении, сообщили 14 сентября в Кремле.
О карантине глава государства сообщил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
О сроках самоизоляции российского лидера пока не сообщается.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне во время встречи с паралимпийцами Путин заявил, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Путин высказал предположение, что и ему "самому скоро на карантин придется".
Напомним, что весной президент РФ привился вакциной "Спутник V". Он неоднократно заявлял, что титры антител после процедуры у него "держатся хорошо".