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После изнасилования и убийства пенсионерки мигрантами требуют закрыть их общежитие подмосковные власти

7:14:389/14/2021Фото: @my_tokarev
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По горячим следам задержали двух иностранцев 1988 и 1984 годов рождения. Во время «народного схода» жители Бужаниново потребовали депортировать остальных на родину.

Общежитие мигрантов в Бужаниново будет закрыто по поручению главы региона

В Подмосковье 13 сентября было обнаружено тело 67-летней пенсионерки, которое находилось в лесополосе Сергиева Посада. После того, как по горячим следам были установлены и задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве пожилой женщины мигранты, местные жители вышли на улицы с требованием закрыть общежитие для мигрантов, которое расположено на территории Бужаниново.

Теперь стало известно, что местные власти будут требовать закрытия общежития после возмущения местных жителей, об этом рассказал глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своем Instagram.

- Мы прислушались к требованиям жителей Бужаниново: 14 сентября проведем встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия, — написал Токарев.

Об исчезновении женщины стало известно 12 сентября после заявления ее сына, который обратился в полицию. По словам мужчины, его мать ушла с дачи, но домой так и не добралась. Позже было найдено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Во время «народного схода» жители Бужаниново потребовали закрыть общежитие, в котором проживают мигранты, а их самих депортировать на родину.

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