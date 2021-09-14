Бухгалтера из собачьего приюта Бердска обвиняют в хищении около 1 млн рублей: Тратила деньги более трех лет

Расследование уголовного дела о хищениях, фигурантом которого является 37-летняя жительница Искитима, завершено, доказательства и материалы по делу собраны следователями Бердска. Женщина подозревается в хищении средств, которое могло быть осуществлено из-за использования служебного положения, сообщили 14 сентября в управлении СКР по Новосибирской области.
- Следствием установлено, что в период с конца 2017 года по февраль 2021 года обвиняемая, занимая должность главного бухгалтера одного из муниципальных бюджетных учреждений, используя свое служебное положение, систематически осуществляла хищение вверенных ей бюджетных денежных средств путем необоснованного начисления заработной платы на банковскую карту лица, не трудоустроенного в указанном учреждении. При этом сама банковская карта находилась в распоряжении главного бухгалтера, которая регулярно тратила поступающие на карту денежные средства на собственные нужды. Общая сумма ущерба от описанных преступных действий составила более 900 тысяч рублей, - сообщают в СК.
По материалам дела проходит еще период работы в 2020 году, когда подозреваемая начисляла себе стимулирующие выплаты за невыполненную работу. Осуществлять задуманное ей удавалось подготавливая приказы и подделывая документы. В данном эпизоде трудовой деятельности она причинила ущерб на 115 000 рублей.
- Следователем регионального следственного управления фигурантке по делу было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159 УК РФ. В результате собранных доказательств обвиняемая полностью признала себя виновной в совершении указанных преступлений, раскаялась в содеянном и возместила часть причиненного ее преступными действиями ущерба в сумме 465 тысяч рублей. В ходе расследования оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, ОЭБиПК отдела МВД России по городу Бердску, - рассказали в СК.
Следователи собрали доказательства по делу, которое будет направлено в суд.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", во вторник вице-мэр Бердска Жанна Шурова провела собрание с руководителями учебных заведений города. Отдельно говорили об устройстве на работу бывшим директором школы Татьяной Смирновой своей 15-летней племянницы. По данным мэрии, девочка получала не только зарплату, но и надбавку за классное руководство.
На собрании новый директор лицея Сергей Пилипушка заявил, что часть нарушений устранили. Так, например, повысили зарплату учителям.
Правоохранители изъяли документы для вынесения процессуального решения. Нецелевое использование денежных средств бывшим директором школы Татьяной Смирновой подтвердилось.