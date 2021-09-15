В Бердске на АЗС "Хорос" тренер сломал руку и разбил лицо незнакомцу: Суд огласил приговор

Вступил в законную силу приговор, оглашенный судьей 5-го участка мирового суда Бердска Александрой Богер летом 2021 года. За драку на АЗС «Хорос» тренер Искитимского центра профессионального обучения, который находится в Агролесе, получил судебный штраф. Его обвиняли по ч. 1 ст. 112 - «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Как установил суд, как-то около полуночи на автозаправочной станции «Хорос», расположенной на ул. Горького (около военного городка у кладбищенской дороги), поссорились двое мужчин. Словесный конфликт перерос в драку, в результате которой пострадал один из оппонентов.
- Реализуя задуманное, сознавая, что совершает деяние, опасное для здоровья другого человека, предвидя возможность причинения вреда здоровью и желая этого, на почве личных неприязненных отношений, действуя умышленно, подсудимый стал наносить множественные удары руками и ногами по различным частям тела, - говорится в материалах дела.
Пострадавший не только испытал физическую боль, но и получил телесные повреждения «в виде тупой травмы области правого локтевого сустава; в виде ссадины и травматического отека области правого локтевого сустава и оскольчатого перелома локтевого отростка правой локтевой кости со смещением отломков; кровоподтеки глазничных областей; ушиб грудной клетки слева в виде травматического отека».
Тем самым, потерпевшему причинен вред средней тяжести, за которым последовало длительное расстройство здоровья - продолжительностью свыше трех недель от момента причинения травмы. При этом не указано, кого побил тренер — приехавшего заправить свою машину водителя или сотрудника автозаправки.
Помощник прокурора, участвующий в процессе в качестве гособвинителя, поддержал постановление дознавателя о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Обвиняемый не возражал, пояснив, что вину признает и возместил ущерб потерпевшему. Адвокат поддержал своего подзащитного.
Суд учел, что подсудимый загладил свою вину, что преступление квалифицируется как небольшой тяжести, что он полностью признал свою вину, раскаялся и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, он положительно характеризуется по месту жительства и на работе, а также возместил моральный и материальный вред. В совокупности этих обстоятельств суд освободил драчуна от уголовного преследования.
А сумму судебного штрафа определили на основании имущественного положения подсудимого и размера его зарплаты. Как установил суд, он холост, имеет постоянное место работы и стабильный заработок. Поэтому назначил судебный штраф в размере 10 000 рублей. Производство по уголовному делу прекращено. Но заплатить штраф подсудимый обязан в течение двух месяцев с момента вступления приговора в законную силу и предоставить судебному приставу доказательство оплаты. В противном случае, как разъяснили в суде, постановление о прекращении уголовного дела отменят.
- Дальнейшее производство по уголовному делу будет осуществляться в общем порядке. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и подсудимый может быть привлечен к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ, - объяснил мировой судья.
справка
Статья 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»
1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
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