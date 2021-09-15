Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске на АЗС "Хорос" тренер сломал руку и разбил лицо незнакомцу: Суд огласил приговор

10:55:319/15/2021,Анастасия СолодковаФото: yandex.ru
0

Пострадавший долго лечился. А подсудимый раскаялся и загладил свою вину — возместил материальный и моральный вред.

Судья 5-го участка Бердского мирового суда провозгласила приговор

Вступил в законную силу приговор, оглашенный судьей 5-го участка мирового суда Бердска Александрой Богер летом 2021 года. За драку на АЗС «Хорос» тренер Искитимского центра профессионального обучения, который находится в Агролесе, получил судебный штраф. Его обвиняли по ч. 1 ст. 112 - «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как установил суд, как-то около полуночи на автозаправочной станции «Хорос», расположенной на ул. Горького (около военного городка у кладбищенской дороги), поссорились двое мужчин. Словесный конфликт перерос в драку, в результате которой пострадал один из оппонентов.

- Реализуя задуманное, сознавая, что совершает деяние, опасное для здоровья другого человека, предвидя возможность причинения вреда здоровью и желая этого, на почве личных неприязненных отношений, действуя умышленно, подсудимый стал наносить множественные удары руками и ногами по различным частям тела, - говорится в материалах дела.

Пострадавший не только испытал физическую боль, но и получил телесные повреждения «в виде тупой травмы области правого локтевого сустава; в виде ссадины и травматического отека области правого локтевого сустава и оскольчатого перелома локтевого отростка правой локтевой кости со смещением отломков; кровоподтеки глазничных областей; ушиб грудной клетки слева в виде травматического отека».

Тем самым, потерпевшему причинен вред средней тяжести, за которым последовало длительное расстройство здоровья - продолжительностью свыше трех недель от момента причинения травмы. При этом не указано, кого побил тренер — приехавшего заправить свою машину водителя или сотрудника автозаправки.

Помощник прокурора, участвующий в процессе в качестве гособвинителя, поддержал постановление дознавателя о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Обвиняемый не возражал, пояснив, что вину признает и возместил ущерб потерпевшему. Адвокат поддержал своего подзащитного.

Суд учел, что подсудимый загладил свою вину, что преступление квалифицируется как небольшой тяжести, что он полностью признал свою вину, раскаялся и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, он положительно характеризуется по месту жительства и на работе, а также возместил моральный и материальный вред. В совокупности этих обстоятельств суд освободил драчуна от уголовного преследования.

А сумму судебного штрафа определили на основании имущественного положения подсудимого и размера его зарплаты. Как установил суд, он холост, имеет постоянное место работы и стабильный заработок. Поэтому назначил судебный штраф в размере 10 000 рублей. Производство по уголовному делу прекращено. Но заплатить штраф подсудимый обязан в течение двух месяцев с момента вступления приговора в законную силу и предоставить судебному приставу доказательство оплаты. В противном случае, как разъяснили в суде, постановление о прекращении уголовного дела отменят.

- Дальнейшее производство по уголовному делу будет осуществляться в общем порядке. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и подсудимый может быть привлечен к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ, - объяснил мировой судья.

справка

Статья 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, -
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мировой суд вынес приговор за нападение квартирантки с гвоздодером на собственницу квартиры в одном из бердских домов.

США дали Киеву ценный совет: Зеленский не в лучшей ситуации
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Стало известно, что делают колонии с соперником Лукашенко
«Какая прелесть»: в сети появилось фото третьего ребенка Витаса
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Реакция Москвы на задержание в Праге Александра Франчетти
Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и изумился
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Пропавшего без вести российского актера Герцева нашли погибшим
Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина
тренертравмымировой суддракасудебный штрафАлександра Богер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

На АЗС часто попадаются неадекваты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Забавные красотки, отдыхающие на грядках: фото
Вот каким шармом обладала старая реклама: винтажные фото
30 фото, показывающих, какой забавной реклама была раньше
Звезды в шоке от собственных фото: папарацци постарались

Последние новости

Коронавирус во время беременности: побочные эффекты, какая опасность есть для ребенка и матери, стоит ли делать вакцину от ковида
10:25:20 9/15/2021
Коронавирус во время беременности: побочные эффекты, какая опасность есть для ребенка и матери, стоит ли делать вакцину от ковида
Сильный финансовый обряд: Как привлечь деньги в магический день осеннего равноденствия 22 сентября
10:23:11 9/15/2021
Сильный финансовый обряд: Как привлечь деньги в магический день осеннего равноденствия 22 сентября
Спутник Лайт: инструкция для ревакцинации - особенности однокомпонентной вакцины и побочные эффекты и противопоказания
10:21:14 9/15/2021
Спутник Лайт: инструкция для ревакцинации - особенности однокомпонентной вакцины и побочные эффекты и противопоказания
Что категорически нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: Запрещено употреблять алкоголь
10:19:14 9/15/2021
Что категорически нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: Запрещено употреблять алкоголь
БердскВ Бердске подозревают коронавирус у 355 горожан. Новые данные о заболевших на 15 сентября
10:14:18 9/15/2021
В Бердске подозревают коронавирус у 355 горожан. Новые данные о заболевших на 15 сентября
Какими чудесами прославилась Писидийская икона Божьей матери: Как православные празднуют день памяти святыни 16 сентября?
10:00:04 9/15/2021
Какими чудесами прославилась Писидийская икона Божьей матери: Как православные празднуют день памяти святыни 16 сентября?
О чем каждый обязательно должен молиться в Йом Кипур и как избавиться от грехов 16 сентября 2021 года
9:30:53 9/15/2021
О чем каждый обязательно должен молиться в Йом Кипур и как избавиться от грехов 16 сентября 2021 года
Огромный ледник сошел на туристов в Карачаево-Черкесии. Есть погибшие
9:18:15 9/15/2021
Огромный ледник сошел на туристов в Карачаево-Черкесии. Есть погибшие
Можно ли работать, ходить на кладбище и копать картошку 15 сентября в церковный праздник?
9:00:40 9/15/2021
Можно ли работать, ходить на кладбище и копать картошку 15 сентября в церковный праздник?
Apple выпустил iPhone 13 за 100 000 рублей. Какой он, рассказываем
8:54:47 9/15/2021
Apple выпустил iPhone 13 за 100 000 рублей. Какой он, рассказываем