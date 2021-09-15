В Тюмени пропали родители изнасилованной и убитой 8-летней Насти Муравьевой

Вчера, 14 сентября, в Ленинском суду Тюмени, прошло первое заседание по иску о лишении родительских прав матери изнасилованной и убитой девочки, рассмотрел ходатайство органа опеки об увеличении исковых требований: также отца девочки, Сергея Муравьева, лишить родительских прав. Ранее орган опеки подавал иск только в отношении Гузели Муравьевой — матери девочки, сообщает пресс-служба облсуда.
Однако в суд родители ребенка не явились. С чем связана неявка пока неизвестно.
Напомним, ранее «Курьер.Среда.Бердск» рассказывал о том, Пропавшую в Тюмени 30 июня девочку искали всем городом, а она уже была мертва в это время. Об этом стало известно после задержания подозреваемого в убийстве ребенка.
По данным СМИ, задержанный изготавливал мебель, к суду ранее не привлекался. Известно, что он жил в пансионате, куда ходила Настя, чтобы воспользоваться Wi-Fi.
В Тюмени исчезновение ребенка 30 июня потрясло весь город, люди искали девочку, найти ее тело удалось лишь 19 августа. Ребенок был задушен, ее нашли перетянутой электрическим проводом.