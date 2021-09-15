В Бужениново сын изнасилованной и убитой пенсионерки рассказал, как мигранты расправились с матерью

Сын убитой в поселке Бужаниново в Сергиево-посадском городском округе в Подмосковье 67-летней пенсионерки Натальи Еремкиной рассказал о том, как она стала жертвой мигрантов.
Мужчина заявил, что в убийстве виноваты мигранты, которые приехали на заработки в Россию. По его словам, мать не дошла до дачного дома всего несколько сотен метров. Мужчина не понимает, что могло стать причиной нападения. Сын связывался с Натальей около 17:40. А племянник пытался дозвониться до неё в 18:18, но телефон был уже выключен. Искать её стали сразу после того, как она перестала выходить на связь.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» ранее, 12 сентября в посёлке Бужаниново Московской области двое мигрантов изнасиловали, а потом зарезали пенсионерку. Тело 67-летней местной жительницы нашли в лесополосе, в 30 метрах от тропинки, по которой ходили местные жители к железнодорожным путям 13 сентября. Позже СК РФ сообщил, что по «горячим следам» задержали двух предполагаемых убийц - граждан Таджикистана 1988 и 1984 годов рождения. По информации СМИ, убитая собирала в лесу грибы, когда на нее напали три мигранта. Позже стало известно, что в селе заметили третьего предполагаемого преступника по делу убийства пенсионерки.
«Курьер. Среда. Бердск» 15 сентября пообщался с местной жительницей поселка Бужаниново — Светланой (имя изменено — прим. редакции).
- Мы просто в шоке от того, что случилось. Нам страшно за своих детей, за женщин, теперь еще и за пожилых людей. Они наводнили весь поселок, мы боимся выйти из дома. Известно, что двух этих гастарбайтеров задержали. Говорят, что они признались, - говорит женщина.
Зверский поступок мужчин из соседнего государства стал последней каплей для местных: вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию завода «Экоокна», где живут мигранты, желая устроить самосуд и привлечь их к уголовной ответственности. При этом в компании, владеющей зданием, утверждают, что подозреваемые в нём не жили. Позже вечером в Бужаниново приехали и представители администрации округа, депутаты и журналисты центральных телеканалов.
Известно, что около 5 лет назад это общежитие организовали в здании бывшей местной администрации, где до этого жителям предоставляли социальные услуги. Местные жители отмечают, что мигранты постоянно шатались по селу без дела, ходили пьяными толпами. Они вели себя нагло и агрессивно. Люди стали переживать за женщин и детей: иностранцы домогались, угрожали, приставали, в том числе к несовершеннолетним.
- Здесь живет много мужчин, которым нужны женщины. И им наплевать какой возраст, - говорит одна из местных жительниц.
- Мы всю жизнь живем в этом поселке и никогда не боялись гулять. Я сегодня первый раз в жизни испугалась идти на работу через лес. Просила мужа проводить меня, - делится сельчанка.
В самом общежитии с приходом мигрантов стала твориться антисанитария. Люди жили в одной комнате более чем по 10 человек.
- Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто. Если жители настроены против – ему там не место, – передает слова главы Подмосковья официальный Telegram-канал региона.
После случившегося мигранты стали покидать общежитие. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash. На видео гастарбайтеры с вещами выходят из здания и идут к автобусу. Затем транспортное средство отъезжает.
Сейчас подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ и п.«а» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Следователи проводят биологическую и генетическую экспертизы, проверяют законность пребывания этих людей в России. Кроме того, проводится поиск свидетелей, которые могут рассказать подробности происшествия.
Также следствие даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые контролируют порядок пребывания иностранных граждан на территории страны. Мособлпрокуратура взяла на контроль расследование этого уголовного дела.