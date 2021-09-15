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В Домбае обрушился ледник на "дикарей": Гид-инструктор и туристы озвучили новые версии гибели двух женщин из Москвы и Красноярска

12:27:029/15/2021,Дарья КостинаФото: instagram.com/mchskchr
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«Курьер. Среда. Бердск» 15 сентября пообщался с гидом-проводником Антоном Никифоровым, который сейчас находится в горах Кавказа. Гид высказался по поводу «дикой» прогулки российских туристок на ледник.

На месте обвала ледника работали 26 спасателей
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Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Карачаево-Черкесии в посёлке Домбай 14 сентября произошло частичное обрушение ледника Алибек. В время схода ледника там находилась группа из 6 туристок из Нижнего Новгорода, Москвы и Красноярского края. В результате ЧП две туристки погибли: 47-летняя жительница Красноярска и 27-летняя туристка из Москвы, ещё одна женщина получила травмы различной степени тяжести. Позже стало известно, что эта группа туристов не была зарегистрирована у МЧС. На ледник дамы пошли «дикарями». В спасательной операции было задействовано 26 сотрудников МСЧ. С теми, кого из завалов вытащили живыми, начали работать психологи. После трагедии, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил соболезнования родным и близким погибших.

— На место сразу же выехали экстренные службы, однако, к большому сожалению, две туристки погибли. Я искренне соболезную их родным и близким, - пишет глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

После ЧП, прокуратура и следственный комитет РФ по Карачаево-Черкесии начали проверку. Известно, что сам ледник опасен: он читается самой доступной природной наледью в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесии. Его панцирь покрыт трещинами глубиной до 60 м, поэтому хождение по нему опасно.

«Курьер. Среда. Бердск» 15 сентября пообщался с гидом-проводником Антоном Никифоровым, который сейчас находится в горах Кавказа. Гид высказался по поводу «дикой» прогулки российских туристок на ледник. Рассказал, почему в горах нельзя ходить одним на любые прогулки. Также Антон рассказал, что совсем недавно в горах Кавказа произошёл подобный инцидент, правда без такого масштаба.

— Если идти прямо далеко в горы, надо регистрироваться в МЧС и по возможности консультироваться, куда ходить можно, а куда нежелательно. Они лучше знают. По поводу льда: он за лето порядком «слабеет», тает, проседает и ближе к осени и осенью чаще бывают трещины, обвалы ледников. Поэтому в это время на незнакомых ледниках и под ними лучше не появляться. У нас на северном склоне один гид в августе провалился на нормальной тропе, только через полтора часа вместе с МЧС его достали, тяжелый был, частично травмировался, — рассказывает гид-проводник Антон Никифоров.

Антон Никифоров также отметил, в каких случаях в горах всё-таки можно обойтись без гида-проводника.

— Дикарями ходить опасно, лучше брать местных проводников, на Домбае они есть. Конечно, если вдоль речки по лесу погулять, проводник не нужен, а в тех местах, где ледники или камни могут прилететь — очень желательно взять проводника, если в группе все новички, — даёт наставления гид-проводник.

Туристы, которые сейчас отдыхают в Карачаево-Черкесии, и совсем недавно, до трагедии, были на леднике в Домбае, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» 15 сентября, что трагедия с шестью женщинами на леднике их напугала.

— Я вообще люблю горы, но никогда не ходила одна без гида, это же очень опасно. Городские жители думают, что они все знают, все умеют, но это не так. Здесь нужно всегда понимать, что все может обрушиться, лишний шаг, звук - что-то обвалится. Испугалась, конечно. Моя семья тоже за меня переживает, не представляю, каково семьям погибших женщин, — делится Анастасия.

Между тем, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что пока пешие маршруты на ледник и водопад закрыты.

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Можно ли было избежать трагедии, если туристки взяли с собой гида?

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