Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Педофила, закопавшего 9-летнюю Вику в подвале дома в селе Козарь, подозревают в изнасиловании других детей. Он работал в школе

10:47:239/16/2021
0

Дедушка-слесарь переехал в это село больше 20 лет назад. Примерно тогда были зафиксированы случаи сексуального насилия над несовершеннолетними.

Тело Вики Гнедовой нашли в подвале дома, где она жила
Тело Вики Гнедовой нашли в подвале дома, где она жила

Задержанный по подозрению в убийстве девочки под Орлом ранее не был судим, его уже арестовывали в сентябре, но отпустили.

61-летний подозреваемый в убийстве 9-летней Вики в Орловской области, которую искали как пропавшую без вести около трех месяцев, ранее не был судим. Факты его причастности к другим преступлениям, связанным с насильственными действиями в отношении детей, вскрылись при расследовании уголовного дела об исчезновении ребенка.

"Подозреваемый ранее судим не был. В августе он задерживался по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних, а арестовывался в сентябре по этим составам преступлений, по которым мужчине предъявлено обвинение. Они были выявлены в ходе расследования настоящего уголовного дела по факту безвестного исчезновения", - цитирует ТАСС и.о. старшего помощника руководителя следственного управления по Орловской области Александра Коргина.

Подозреваемый был соседом погибшей девочкой. Его арестовали до 25 октября.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", труп девочки нашли в селе Казарь в подвале дома.

Школьница пропала без вести 18 июня. На протяжении почти трех месяцев девочку, ушедшую из дома, искали свыше 300 человек из разных регионов России. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".

Новость об убийстве белокурой девочки повергла всех в шок. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире Instagram высказался о возвращении смертной казни.

— Сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Я, если честно, к подобным людям отношусь крайне нетерпимо. По мне, так надо нам возвращать и смертную казнь в том числе. Нам это членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас это отменили, — заявил глава региона.

Местные жители не ожидали, что пенсионер способен на такое преступление.

— Обыкновенный человек, общался и с детьми и со взрослыми. Мы вообще в шоке все. В последнее время он работал в школе слесарем-сантехником. Много лет работал, никто ничего не замечал. Жена, двое детей было, но взрослые уже, они умерли, — рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Ирина.

Известно, что дедушка-слесарь переехал в это село больше 20 лет назад. Примерно тогда были зафиксированы случаи сексуального насилия над несовершеннолетними. Сейчас пенсионера-педофила будут проверять на причастность к четырем эпизодам, произошедшим за последние 25 лет.

Каждому важно знать, что творит сало с организмом
Громкое признание Мордвиновой потрясло Сеть
Реакция дочери Норкина на свадьбу отца
Сокамерник маньяка Фишера рассказал о страхе при встречи с ним
«Какая прелесть»: в сети появилось фото третьего ребенка Витаса
Ему было всего 50: умер актер Алексей Лагутин
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
С каким призывом талибы обратились ко всему миру
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Скорбная весть: не стало Владимира Сиротинского
23-летняя блогерша Кубра погибла при съемке видео для TikTok
Гарантии талибов: что пообещали Узбекистану
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

10 лучших фильмов с Жан-Полем Бельмондо
18 редких психических расстройств, когда-либо диагностированных
Красивые блондинки всех времен
vsenovosti.net
Почему мужчины предпочитают блондинок
vsenovosti.net

Последние новости

Диагноз ребенка шокировал врачей: Такого они не встречали 17 лет и чудом спасли от смерти
10:13:22 9/16/2021
Диагноз ребенка шокировал врачей: Такого они не встречали 17 лет и чудом спасли от смерти
Что каждый должен успеть сделать в первое полнолуние осени 21 сентября 2021 года: луна в знаке Овна
10:00:22 9/16/2021
Что каждый должен успеть сделать в первое полнолуние осени 21 сентября 2021 года: луна в знаке Овна
БердскНа дистант уходят 17 сентября школы Бердска: Учебные заведения отдали под выборы
9:52:22 9/16/2021
На дистант уходят 17 сентября школы Бердска: Учебные заведения отдали под выборы
Умер муж Ирины Хакамады в возрасте 65 лет
9:26:42 9/16/2021
Умер муж Ирины Хакамады в возрасте 65 лет
Труп убитого вора-рецидивиста замаскировали и выбросили на мусорку в колонии под Новосибирском
9:11:23 9/16/2021
Труп убитого вора-рецидивиста замаскировали и выбросили на мусорку в колонии под Новосибирском
Производственный календарь на октябрь 2021 года: рабочие, выходные, праздничные дни и короткие недели
9:00:54 9/16/2021
Производственный календарь на октябрь 2021 года: рабочие, выходные, праздничные дни и короткие недели
ФСБ подозревает главврача частной клиники в приглашении мигрантов на фиктивное лечение в Новосибирск
9:00:02 9/16/2021
ФСБ подозревает главврача частной клиники в приглашении мигрантов на фиктивное лечение в Новосибирск
За мучительную смерть троих малышей в огне в колонию-поселение отправил суд родителей под Новосибирском
8:25:34 9/16/2021
За мучительную смерть троих малышей в огне в колонию-поселение отправил суд родителей под Новосибирском
Тесты на генетические заболевания хотят включить в программу ОМС и проводиться бесплатно
8:03:05 9/16/2021
Тесты на генетические заболевания хотят включить в программу ОМС и проводиться бесплатно
Как назвать дочку: имена на счастливую судьбу и успех по жизни
8:00:46 9/16/2021
Как назвать дочку: имена на счастливую судьбу и успех по жизни