Педофила, закопавшего 9-летнюю Вику в подвале дома в селе Козарь, подозревают в изнасиловании других детей. Он работал в школе

Задержанный по подозрению в убийстве девочки под Орлом ранее не был судим, его уже арестовывали в сентябре, но отпустили.
61-летний подозреваемый в убийстве 9-летней Вики в Орловской области, которую искали как пропавшую без вести около трех месяцев, ранее не был судим. Факты его причастности к другим преступлениям, связанным с насильственными действиями в отношении детей, вскрылись при расследовании уголовного дела об исчезновении ребенка.
"Подозреваемый ранее судим не был. В августе он задерживался по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних, а арестовывался в сентябре по этим составам преступлений, по которым мужчине предъявлено обвинение. Они были выявлены в ходе расследования настоящего уголовного дела по факту безвестного исчезновения", - цитирует ТАСС и.о. старшего помощника руководителя следственного управления по Орловской области Александра Коргина.
Подозреваемый был соседом погибшей девочкой. Его арестовали до 25 октября.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", труп девочки нашли в селе Казарь в подвале дома.
Школьница пропала без вести 18 июня. На протяжении почти трех месяцев девочку, ушедшую из дома, искали свыше 300 человек из разных регионов России. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство".
Новость об убийстве белокурой девочки повергла всех в шок. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире Instagram высказался о возвращении смертной казни.
— Сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Я, если честно, к подобным людям отношусь крайне нетерпимо. По мне, так надо нам возвращать и смертную казнь в том числе. Нам это членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас это отменили, — заявил глава региона.
Местные жители не ожидали, что пенсионер способен на такое преступление.
— Обыкновенный человек, общался и с детьми и со взрослыми. Мы вообще в шоке все. В последнее время он работал в школе слесарем-сантехником. Много лет работал, никто ничего не замечал. Жена, двое детей было, но взрослые уже, они умерли, — рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Ирина.
Известно, что дедушка-слесарь переехал в это село больше 20 лет назад. Примерно тогда были зафиксированы случаи сексуального насилия над несовершеннолетними. Сейчас пенсионера-педофила будут проверять на причастность к четырем эпизодам, произошедшим за последние 25 лет.