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В Саратовской области задержали 20-летнюю мать за убийство 3-месячного сына

3:10:049/30/2021
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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мальчика наступила от травмы головы. Ребенка без признаков жизни обнаружила бабушка.

Младенец скончался от ожогов во время сна
Младенец скончался от травмы головы

20-летнюю мать задержали за убийство 3-месячного сына в городе Вольске Саратовской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели младенца. Ему 27 сентября исполнилось 3 месяца.

Трагедия случилась 29 сентября в квартире дома на ул. Урицкого в Вольстке. Там 20-летняя женщина проживала с новорожденным сыном, его бабушкой 1966 года рождения и с 72-летним отчимом.

В ночь на четверг бабушка обнаружила, что внук, лежащий в кроватке, не дышит и вызвала скорую помощь. Врачи определили, что мальчик мертв.

-Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть мальчика наступила от травмы головы, - рассказали в пятницу в прокуратуре Саратовской области.

СК возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Мать задержали как подозреваемую. Следователь ходатайствует перед судом о ее аресте и заключении в СИЗО.

Задержанная - мать-одиночка. Отец ребенка отбывает наказание по ст. 228 УК РФ за наркотики, сообщает издание Вольск.ру.

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