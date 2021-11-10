В Новосибирской области с 21 ноября будут отстранены от работы сотрудники без прививки от коронавируса

В Новосибирске с 21 ноября начнут отстранять от работы невакцинированных от коронавируса граждан. Такое поручение поступило руководителям организаций от правительства региона. Власти требуют усилить работу с профессионалами, которые должны быть привиты в обязательном порядке.
– Главные врачи и руководители предприятий должны проводить каждодневный анализ прохождения вакцинации лицами, которые являются членами профессиональных групп, – сообщает первый замгубернатора Новосибирской области.
С 21 ноября работодатели в принудительном порядке будут отстранять от работы или переводить на удаленный формат труда тех, кто не прошел хотя бы первый компонент вакцинации. Это касается сотрудников, которые подлежат обязательной вакцинации. Такое постановление было подписано главным санитарным врачом региона 12 октября.
На совещании в правительстве региона, которое состоялось 9 ноября, главы областных исполнительных структур власти рассказали первому замгубернатору о количестве вакцинированных граждан среди работников сфер, которые подведомственны им. Руководители муниципальных учреждений и главные врачи медучреждений сообщили о том, как производится вакцинация и об исполнени плана вакцинации в больницах.
В свою очередь Юрий Петухов поручил отчитавшимся, усилить контроль за темпом развития вакцинации. Также стало известно, что нарушившие постановление главного санитарного врача, заплатят штраф в размере 500 тыс. рублей.