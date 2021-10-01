Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 октября 2021 в России и мире

• Всемирный день улыбки (World Smile Day)
• Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons)
• Международный день кофе (International Coffee Day)
• Международный день музыки (International Music Day)
• Всемирный день какао и шоколада (World Cocoa and Chocolate Day)
• Праздник иконы Божией Матери «Целительница»
• Всемирный день таблицы умножения (World Multiplication Table Day)
• День выдержанного в бочках пива (Barrel-Aged Beer Day)
• День Сухопутных войск РФ
• Праздник пледа (Plaidurday)
• Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day)
• День рождения почтовой открытки
• Международный день охраны енотов (International Raccoon Appreciation Day)
• День гуляния по улицам исчезнувших городов
• Международный день балета
• День детской музыки (Kids Music Day)
• Праздник иконы Божией Матери Молченская
• День CD-плеера (CD Player Day)
• Международный день против принудительного извлечения органов (International Day Against Forced Organ Harvesting)
• День «Менее, чем идеально» (Less Than Perfect Day)
• День геронтолога
• День памяти преподобного Илариона Оптинского
• День памяти преподобного Евмения Гортинского
• Всемирный день татуировщика
• День картофеля (Potato Day) - Ирландия
• День домашнего печенья (National Homemade Cookies Day) - США
• День саке, День японского вина (Nihon-shu-no Hi) - Япония
• День ветерана - Украина
• День волос (National Hair Day) - США
• День кофе по-венски - Австрия
• День детей - Сингапур
• День чёрных собак (National Black Dog Day) - США
• День пожарного щенка (National Fire Pup Day) - США
• День языка тела (National Body Language Day) - США
• День посадки деревьев (Dia Nacional del Arbol) - Боливия
• День кружева (National Lace Day) - США
• День разнообразия (National Diversity Day) - США
• День защиты детей - Шри-Ланка, Сальвадор, Гватемала
• День тыквенной приправы (National Pumpkin Spice Day) - США
• День учителей и наставников - Узбекистан
• День посадки деревьев - Северные Марианские острова
• День образования Китайской Народной Республики - Китай
• День «Забукай!» (National BOOK It! Day) - США
• День независимости (Cyprus Independence Day) - Кипр
• Производственный день (National Manufacturing Day) - США
• День таможенной службы - ПМР
• День местного самоуправления - Эстония
• День независимости (Palau Independence Day) - Палау
• День независимости (Nigerian Independence Day) - Нигерия
• День работников прокуратуры - Азербайджан
• День «Lee Denim» (Lee National Denim Day) - США
• День святости Панча Сила (Hari Kesaktian Pancasila) - Индонезия
• День объединения (Unification Day) - Камерун
• День Линкольншира (Lincolnshire Day) - Великобритания
• День вооружённых сил - Южная Корея
• День Конституции Чуука (Chuuk Constitution Day) - Микронезия
• День независимости (Tuvalu Independence Day) - Тувалу
• Именины у Алексея, Ариадны, Ирины, Софии, Аркадия, Сергея, Михаила, Константина, Ивана, Илариона, Владимира, Вениамина, Бориса
• Арина Шиповница (Журавлиный лёт)
Важные события
• 1 октября 1847 года основана компания «Siemens AG»
• 1 октября 1869 года в Австрии выпущена первая в мире почтовая открытка с отпечатанной маркой
• 1 октября 1904 года началось движение поездов по Кругобайкальской железной дороге
• 1 октября 1924 года в Москве открылся Театр сатиры
• 1 октября 1947 года в США открылась первая пассажирская и почтовая вертолётная линия
• 1 октября 1960 года состоялся выпуск первого автомобиля ЗАЗ-965 «Запорожец»
• 1 октября 1964 года в Японии запущена первая в мире высокоскоростная железнодорожная магистраль
• 1 октября 1967 года в СССР началась трансляция телевизионных программ в цветном изображении
• 1 октября 1992 года в России началась выдача приватизационных сертификатов - ваучеров
• 1 октября 2003 года основана компания «Российские железные дороги» («РЖД»)
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru