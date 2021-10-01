Вице-премьер России посоветовала готовиться к сложному периоду из-за коронавируса

30 сентября на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере Татьяна Голикова отметила, что из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, в стране наступает сложный период.
Отметим, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что такой подъем заболеваемости вирусом в России длится уже три недели на фоне очередного сезона роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Напомним, с начала пандемии коронавирусом во всем мире заразились около 233,3 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения, выздоровели 6 672 767 человек, умерли 207 255.