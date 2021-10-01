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Самые благоприятные даты по лунному календарю для квашения капусты и зимних заготовок в октябре 2021 года: Что можно и нельзя делать в новолуние и полнолуние

3:00:4310/1/2021,Ирина НоваяФото: pexels.com
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Современность предлагает немало способов заготовки – это и сушение, и заморозка, и консервация.

Лучшее время квасить – 4, 7, 12, 13, 18, 19, 21 и 27 октября

Октябрь 2021 года завершит текущий дачный сезон. Большая часть задач будет ждать огородников не на участках, а на кухнях. Плоды осени потребуют усилий по их сохранению в холодное полугодие.
Современность предлагает немало способов заготовки – это и сушение, и заморозка, и консервация. И если первые два доступны в любой момент, то закатывание в банки требует особых условий. То же касается предпочтительного для капусты квашения. Каждый способ подразумевает процессы, влияние на которые оказывают фазы Луны. Поэтому и закатывать, и квасить стоит, ориентируясь на календарь ночного светила.

Консервация
Этот метод стал классикой, заставляющей хозяек попотеть над стерилизацией, наполнением и закаткой банок. Зато и хранятся консервированные овощи долго – до нескольких лет.
Выбор дня здесь зависит не только от фазы, но и от нахождения Луны в зодиакальном созвездии. Некоторые из них так активируют микроорганизмы, что они размножаются даже после пропаривания банок. В результате консервация «вздувается», делая заготовку смертельно опасной для употребления.
Благоприятнейшими датами для надёжной консервации в октябре будут 1, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 26, 27 и 31 число. Хороши для закатки 3, 9, 10, 25, 29 октября.
Отказаться от консервации овощей, фруктов, ягод и грибов необходимо 4, 5, 11, 19, 30 октября. Остальные числа месяца нейтральны, успех заготовок в них будет зависеть от мастерства хозяйки.

Квашение
Капуста, попадая в стеклянную банку, начинает ферментироваться под воздействием молочнокислых бактерий. Они очень полезны для пищеварительной системы человека. Правильная ферментация позволяет уничтожить вредные виды бактерий, обеспечив капусте долгий срок хранения. Лунная активность здесь отвечает за соотношение полезных и опасных микроорганизмов.
Лучшее время квасить – 4, 7, 12, 13, 18, 19, 21 и 27 октября. Чуть менее хороши, но тоже подходят дни 5, 8, 9, 14, 16 и 17 октября.
Капуста выйдет неприятно-мягкой, а то и вовсе заплесневеет, если выбрать для квашения 2, 3, 22, 24 или 30 октября. Оставшиеся дни месяца лунный календарь считает нейтральными.

Особые фазы Луны
Согласовывая дела с ночным светилом, важно заранее выяснить даты Новолуния и Полнолуния. Каждая обладает своей спецификой.
6 октября Новолуние ожидается с 14:05 и всю последующую ночь. Этот период станет энергетическим минимумом. Лучше отказаться от заготовок на зиму, так как их можно легко испортить из-за рассеянности или недомогания.
20 октября Полнолуние захватит вечер и ночь на 21 число. В это время энергия на пике, она прекрасно подходит для планирования, но не для квашения капусты. Активность микроорганизмов в банке будет так высока, что полезные могут не успеть взять верх над вредными, и капуста испортится.

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капусталунный календарьквашеная
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