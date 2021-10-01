Как правильно помянуть умерших в Дмитриевскую родительскую субботу 6 ноября?

В 2021 году Дмитревская суббота состоится 6 ноября. Дата непосредственно зависит от дня памяти великомученика Димитрия Солунского. О том, как правильно поминать умерших, что можно делать и нельзя в родительскую субботу - в нашем материале.
Дмитриевская суббота - это важная дата в традиции православной церкви, потому что в этот день принято почитать усопших членов семьи. Часто люди посещают кладбища, убирают могилки и вспоминают почивших родственников. В особенности поминают тех, кто погиб во славу Родины.
Согласно историческим данным, Димитрий Солунский, который жил на этапе раннего христианства, был крещен. Когда умер его отец, Дмитрий стал римским императором под именем Галерий. С ним связанно много противоречивых исторических данных, но все же он многих людей познакомил с христианской религией, многие стали верить в Христа. О том, что важно в этот день чествовать предков, вспоминать Дмитрия Солунского впервые объявил Донской Дмитрий на Куликовском поле.
В этот день следует посещать кладбища, где похоронены усопшие близкие, приносить на могилу цветы, вспомнить родственников и помолиться о них. Как и в любой православный праздник, в этот день категорически запрещено сквернословить, обижать ближнего, оскорблять других людей, унижать их т.д День Дмитрия увековечил Дмитрий Донской, который выиграл Куликовскую битву.
Сейчас богослужение в честь усопших совершается в ночь, в пятницу вечером. В день субботы служится заупокойная литургия и после нее общая панихида. Как отмечают богослужители помолиться за усопших важно, потому что многие из них при жизни не успели искупить грехи. Также в Дмитриевскую субботу верующие пишут записки с именами покойных, где указывают их церковные имена для поминовения в церкви или храме. Еще есть традиция приносить еду, но сейчас ее раздают тем, кто в ней нуждается. Хорошо в этот день помогать малоимущим, подавать милостыню, заниматься благотворительностью.