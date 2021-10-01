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01.10
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В Бердске открыты вакансии: пекарь-кондитер, продавец и уборщица

7:48:1810/1/2021Фото: «Vanilla»
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Требуются сотрудники в кофейню-кондитерскую.

кофейня-кондитерская
Требуются сотрудники

Пекарь-кондитер, продавец, уборщица

Подробности по телефонам: 8-952-905-50-46, 8-983-001-26-66

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