В Бердске открыты вакансии: пекарь-кондитер, продавец и уборщица

Пекарь-кондитер, продавец, уборщица
Подробности по телефонам: 8-952-905-50-46, 8-983-001-26-66
Требуются сотрудники в кофейню-кондитерскую.
Пекарь-кондитер, продавец, уборщица
Подробности по телефонам: 8-952-905-50-46, 8-983-001-26-66
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