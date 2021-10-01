В Новосибирской области от коронавируса скончались 12 пациентов за сутки на 1 октября 2021

1 октября в регионе зарегистрировано 63 714 случаев коронавируса (+172 за сутки), в том числе у 5 355 детей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Стоит отметить, что 50 548 пациентов полностью выздоровели (+111 за сутки).
Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте от 59 до 91 года и женщины в возрасте от 75 до 96 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 997 человек.
Добавим, в инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 902 пациента, в том числе 35 детей.
В отделениях реанимации находятся 205 человек. На ИВЛ – 26 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделано 2 530 906 тестов на коронавирус.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 156 обращений.