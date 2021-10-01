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В России смертность от коронавируса бьет все рекорды уже четвертый день подряд

10:01:1710/1/2021Фото: Pixabay
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За последние сутки в России от COVID-19 умерли 887 человек.

Статистика смертности по России

На 1 октября в России зафиксировано 887 смертей от коронавирусной инфекции COVID-19, что стало новым рекордом с начала пандемии. Отметим, что количество смертей от ковида бьет рекорды четвертый день подряд.

Напомним, 28 сентября было зафиксировано 852 смерти, 29 сентября — 857, 30 сентября — 867 смертей.

Больше всего летальных исходов за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве (64) и Санкт-Петербурге (55). Кроме того, в число лидеров по уровню смертности за сутки вошли:

Свердловская область — 40;
Саратовская область — 33;
Краснодарский край — 32;
Ставропольский край — 31;
Нижегородская область — 30.
Рекордное с начала пандемии число смертей зафиксировано также в Челябинской области (26), Удмуртии (25), Башкирии (22).

Также добавим, за последние сутки в России впервые с конца июля выявили более 24 тыс., а именно 24 522 заразившихся COVID-19.

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смертностьрекордкоронавирус
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