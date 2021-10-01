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Детальный лунный календарь садовых и огородных работ с 1 по 15 октября 2021

10:34:4710/1/2021Фото: pixabay.com
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Лунный календарь всегда подскажет лучшее время для тех или иных работ.

А в более южных регионах вполне еще можно собрать урожай зелени

Все ближе зима и, вот-вот закончится дачный сезон. Все меньше теплых дней, и все чаще небо в тучах, а на земле лужи. Уже совсем скоро, мы будем сидеть у теплого камины, и попивая компот из ранеток, планировать дачные посадки на весну. Как бы там ни было, есть регионы, где все еще актуален лунный календарь работ по саду и огороду.
Конечно, основной вид работ в октябре- это чистка грядок. Но, кое-где еще не рубили капусту, не копали дайкон. А в более южных регионах вполне еще можно собрать урожай зелени, если садить в теплицу скороспелые сорта шпината или кресс-салата.

Основное по фазам Луны
Напомним, что главное что определяет рост: на убывающей Луне, соки устремляются от верха к низу, к корням. Это хорошее время для роста клубневых культур. На растущей же Луне, наоборот, происходит ток от корневой системы к листве(ботве). Значит оно больше подходит для посадки тех растений, что ценны надземной своей частью.
В Новолуние или Полнолуние же лучше, вообще, не производить серьезных работ с посадками. Лучше заняться уборкой сорной травы.

Пришло время заготовок
По датам
1 и 2 октября: подходят для уборки корнеплодных культур, подготовки семенного материала, копки грядок, подрезки кустов и закатки солений.
3 и 4 октября: можно заняться формированием гряд, добычей витаминов из свеклы(выгонкой), посадкой многолетников и сбором целебных трав.
с 5 по 7 октября лучше отложить, поскольку это будет период Новолуния.
с 8 по 13 октября: цветную капусту можно переместить в теплицу и высадить озимые чеснок с луком. Квасить капусту и ставить вино.
12 и 13 октября: самые подходящие дни для посадки саженцев
14 и 15 октября: спуск урожая в овощехранилище, подготовка семенного материала. Пересадки и копка не рекомендуется

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