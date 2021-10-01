Подругу скандального блогера Бобиева арестовали на 10 суток за вульгарные фото на фоне храма Василия Блаженного

После опубликовании снимков на фоне храма Василия Блаженного, где пара — блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга-блондинка в форме полиции имитируют половой акт, разразился скандал. Возмутились россияне по разным причинам — кто-то за то, что съемка велась на фоне православного храма и сделано это было специально, кто-то за то, что на 19-летней партнерше блогера была куртка с надписью «полиция».
Фото с подписью «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить» стало поводом для задержание блогера, а потом и его подруги. Бобиев очень энергично извинялся и обещал, что больше не будет так поступать, при этом он просил его депортировать их страны и как можно скорее.
Девушка также была задержана, причем она оказала сопротивление сотрудникам полиции, за что проведет в СИЗО ближайшие 10 дней, сообщает Mash.
Бобиев уже заблокировал свою страницу в Instagram, у него было 100 тысяч подписчиков. Занимался блогер изготовлением видео с пранками, другой работы у него нет. Задержанному грозит возбуждение уголовного дела по статье за оскорбление чувств верующих. При этом на него уже составлены протоколы за сопротивление при задержании и нарушение режима нахождения на территории РФ.
Руслана Бобиева арестовали на 10 суток, после чего депортируют из России. Также суд оштрафовал его на 5000 рублей.
Музаффар (настоящее имя блогера) извинился, признал вину и раскаялся в суде, но наказания за сопротивление полиции он получил.