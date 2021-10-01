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Самая богатая россиянка родила двойню: Теперь у основательницы Wildberries семеро детей

2:21:1410/1/2021Фото: vladislav_bakalchuk
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При этом Татьяна Бакальчук успешно совмещает управление бизнесом и материнство.

Татьяна Бакальчук основательница Wildberries

Татьяна Бакальчук рассказала, что недавно родила двойняшек. Теперь она мама семерых детей. Родоначальница онлайн-маркетплейса Wildberries рассказала о недавнем рождении малышей на форуме Forbes Woman Day, сообщает Forbes.

Бакальчук выступила на тему гендерной ситуации в стране, и прямо на мероприятии и объявила о приятном событии.

Она также заметила, что в ее компании относятся с пониманием на сроки выхода женщин из декретных отпусков, также она рассказала, что в ее организации есть возможность свободного посещения для мам-сотрудниц.

- Татьяна активно вовлечена в работу компании, успешно совмещает управление бизнесом и материнство, — сообщили в ответ на запрос РБК в пресс-службе Wildberries.

Представитель компании отметил, что Бакальчук принимает максимально возможные меры, чтобы сотрудницы не лишали себя радости материнства из-за работы и могли проводить время с семьей и детьми.

Татьяна Бакальчук стала одной из самых многодетных участников списка Forbes. У нее с супругом помимо двойни два сына и три дочери, которые занимаются музыкой и пением. Одна из девочек играет на скрипке.

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семеро детейродила двойнюсамая богатая женщинаWildberriesТатьяна Бакальчук
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