Самая богатая россиянка родила двойню: Теперь у основательницы Wildberries семеро детей

Татьяна Бакальчук рассказала, что недавно родила двойняшек. Теперь она мама семерых детей. Родоначальница онлайн-маркетплейса Wildberries рассказала о недавнем рождении малышей на форуме Forbes Woman Day, сообщает Forbes.
Бакальчук выступила на тему гендерной ситуации в стране, и прямо на мероприятии и объявила о приятном событии.
Она также заметила, что в ее компании относятся с пониманием на сроки выхода женщин из декретных отпусков, также она рассказала, что в ее организации есть возможность свободного посещения для мам-сотрудниц.
- Татьяна активно вовлечена в работу компании, успешно совмещает управление бизнесом и материнство, — сообщили в ответ на запрос РБК в пресс-службе Wildberries.
Представитель компании отметил, что Бакальчук принимает максимально возможные меры, чтобы сотрудницы не лишали себя радости материнства из-за работы и могли проводить время с семьей и детьми.
Татьяна Бакальчук стала одной из самых многодетных участников списка Forbes. У нее с супругом помимо двойни два сына и три дочери, которые занимаются музыкой и пением. Одна из девочек играет на скрипке.