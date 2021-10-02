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Погода в Бердске 2 октября 2021: на выходные синоптики прогнозируют похолодание

11:30:0010/1/2021Фото: pixabay.com
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По ощущениям температура воздуха будет на нуле.

На Руси мед был лекарством от многих болезней

Прогноз на выходные в Бердске, увы, неутешительный. В субботу, 2 октября температура понизится до двух градусов тепла, в некоторых районах температура достигнет минусовых отметок. С утра температура воздуха составит +3 градуса, к обеду снизится до +2, при этом весь день будет идти дождь. По ощущениям температура воздуха будет на нуле. Относительная влажность воздуха составит 93%, а ветер подует юго-западный с порывами до 2 м/c. Давление повысится и составит 746 мм рт. Ст.

2 октября отмечается народно-православный праздник Трофим и Зосима. В храмах вспоминают мучеников, а в народе праздник называют Трофимовы вечерки, пчелиная девятина. В этот день пасечники собирали мед. Святых считают покровителями пчел.

На Руси мед был лекарством от многих болезней. Во время пчелиной девятины нужно было каждое утро натощак обязательно съедать немного меда и запивать его теплой водой. Это считалось целебным средством от всех болезней.

На Руси ценили у пчел не только мед, но и воск, из которого делаются церковные свечи. Говорили, что пчелы жалят только грешников, а вот праведные люди от них не пострадают.

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традицииТрофимов деньприметы погода в Бердске 2 октября
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