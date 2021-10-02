Категорические запреты на Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня 4 октября: и что важно сделать верующему?

Отдание – это завершение главного двунадесятого праздника в честь Воздвижения Честного Креста Господня, который отмечается в православных храмах – (4 октября).
На Богослужении в храме читают праздничную молитву. По торжественности, служба такая же, как было на сам праздник 27 сентября.
В этот день вспоминают историю возникновения праздника. Во времена правления нечестивого императора Тита, в Иерусалиме пытались полностью искоренить христианство. Правитель снес христианские святыни и построил на их месте языческие храмы. Когда к власти пришел Константин Великий, то он стал восстанавливать христианскую веру. Императору помогала его мать царица Елена. Она поехала с паломничеством в Иерусалим, где узнала от местного жителя, что в городе находится пещера, в которой хранится Крест Господень. Оказалось, что на том месте был установлен языческий храм, который Елена приказала снести, а пещеру откапать.
Когда крест был найден, то святыня тут же совершила чудо, излечив больную женщину. Верующие люди захотели прикоснуться к святыне, но, чтобы не было толпы, то Крест Господень возвели на гору. И каждый христианин смог его увидеть.
Запреты на Отдание такие же, как и на сам праздник. Запрещено — ссориться, ругаться и сквернословить. Не следует устраивать шумные вечеринки и другие развлекательные мероприятия. Заниматься шитьем и рукоделием. Также на Воздвижение Креста нельзя употреблять мясные продукты.