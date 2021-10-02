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Категорические запреты на Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня 4 октября: и что важно сделать верующему?

3:30:2410/2/2021Фото: pixabay.com
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На Богослужении в храме читают праздничный тропарь и кондак. По торжественности, богослужение такое же, как было в день праздника 27 сентября.

Когда крест был найден, то святыня тут же совершила чудо, излечив больную женщину

Отдание – это завершение главного двунадесятого праздника в честь Воздвижения Честного Креста Господня, который отмечается в православных храмах – (4 октября).

На Богослужении в храме читают праздничную молитву. По торжественности, служба такая же, как было на сам праздник 27 сентября.

В этот день вспоминают историю возникновения праздника. Во времена правления нечестивого императора Тита, в Иерусалиме пытались полностью искоренить христианство. Правитель снес христианские святыни и построил на их месте языческие храмы. Когда к власти пришел Константин Великий, то он стал восстанавливать христианскую веру. Императору помогала его мать царица Елена. Она поехала с паломничеством в Иерусалим, где узнала от местного жителя, что в городе находится пещера, в которой хранится Крест Господень. Оказалось, что на том месте был установлен языческий храм, который Елена приказала снести, а пещеру откапать.

Когда крест был найден, то святыня тут же совершила чудо, излечив больную женщину. Верующие люди захотели прикоснуться к святыне, но, чтобы не было толпы, то Крест Господень возвели на гору. И каждый христианин смог его увидеть.

Запреты на Отдание такие же, как и на сам праздник. Запрещено — ссориться, ругаться и сквернословить. Не следует устраивать шумные вечеринки и другие развлекательные мероприятия. Заниматься шитьем и рукоделием. Также на Воздвижение Креста нельзя употреблять мясные продукты.

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православиехристианствопраздникизапретыотдание креста Господня
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