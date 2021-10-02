О чем нужно попросить Богоматерь в великий день Покров Пресвятой Богородицы 14 октября? Сильная молитва в праздник

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, православные вспоминают событие, произошедшее в пятом веке. когда Византийская империя подвергалась нападению вражеских войск. Ее столица была на грани крушения. В Константинополе шла война, у стен города стоял враг, и жители взмолились Богородице о защите. Церковь была полна людей. Святой Андрей Юродивый стоял в задней части церкви со своим учеником Епифанием.
В четыре часа утра Пресвятая Богородица предстала над народом, держа свой омофор распростертым в качестве защитного покрова для верующих. Враги отступили. С тех пор церковное богослужение в этот день проходит с особым величием.
На Руси с этого дня начинали конопатить и топить избы. Домашний скот с места пастбища переводили в зимнее стойло. Также на праздник выпадает первый снег. Приметы сообщают, что снег на Покров прогнозирует морозную и снежную зиму..
На праздник Покрова Пресвятой Богородицы христиане молят о защите и помощи Царицу Небесную: "Помяни нас в своих молитвах, о Владычица Пресвятая Дева Мария, чтобы мы не погибли от умножения наших грехов. Защити нас от всякого зла и от тяжких бед, ибо на тебя мы надеемся, и, почитая Праздник твоей Защиты, мы возвеличиваем тебя.”
Молитва Богородице в Покров: