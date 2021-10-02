Какой сегодня церковный праздник 2 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 2 октября 2021
Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта
Благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского, и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев
Благоверного князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского
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Народные праздники и приметы
Трофим и Зосима
В эту дату почитают память святых мучеников Трофима Синадского и Зосима Киликийского.
Святого Зосиму в народе считают покровителем пчелиного роя.
В этот день начинается пчелиная девятина. Пчеловоды собирают мед, подготавливают ульи к зимнему периоду. А каждый из последующих девяти дней начинается с употребления меда, который запивают теплой водой.
На Руси с этой даты начинались вечерние посиделки, на которых парни и девушки присматривали себе пару.
Южный ветер сулит хороший урожай озимых культур в следующем году.
Приметы
- Если в этот день ветер с юга – будет хороший урожай озимого хлеба на следующий год.
- Высокий бурьян – к обилию зимой снега.
- Отлёт к месту зимовки жуков картофельной коровки указывает, что через 3–4 дня ожидаются большие заморозки.
- Осенний утренний иней – к сухой и ясной погоде.
- Лебедь поздно летит с севера на юг – осень будет продолжительной и теплой.
Источник: my - calend.ru