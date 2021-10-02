Выплату компенсаций по советским вкладам заморозили до 2025 года: У России нет на это 50 трлн рублей

В правительстве России подготовлен законопроект, который уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Закон предусматривает продление приостановки выплат компенсаций для граждан, у которых были вклады и ценные бумаги СССР.
Документ из правительства является сопутствующим к проекту бюджета на 2022 и плановый на 2023-2024 годы, он находится в электронной базе нижней палаты парламента.
В 1995 году в России был принят закон по которому страна обязалась компенсировать все вложение граждан страны, которые были сделаны до 20 июня 1991 года, и за ценные бумаги до 1 января 1992 года.
На 2022 год объем средств, которые государство ранее обязалось погасить, составляет 49,7 триллионов рублей, при этом до 2024 года эта сумма будет соответствовать почти 54 триллионам рублей.
Приостановка выплат компенсаций продлевается каждый год, начиная с 2003 года. Правительство до сих пор не смогло разработать законы, которые бы регламентировали выплату компенсаций для граждан страны.