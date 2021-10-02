В Забайкалье заподозрили в мошенничестве поставщика фальшивых халатов в больницу

В Забайкалье завершено расследование уголовного дела по факту покушения на мошенничество с поставкой халатов в больницу.
31-летний житель Челябинской области стал обвиняемым в уголовном деле о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как стало известно из материалов следствия, в 2020 году подозреваемый поставил в Забайкальскую краевую больницу 25 тысяч медицинских халатов на сумму 3 миллиона рублей. При этом качество поставленной продукции не соответствовало требованиям.
- Обвиняемый закупил более 24 тыс. халатов в фирме, не имеющей лицензии на изготовление медицинских изделий. Затем он изготовил поддельные этикетки, содержащие ложные сведения о фирме-производителе и, упаковав их вместе с халатами, поставил в больницу в Чите, — сообщили в СК.
Во время приемки халатов сотрудниками больницы обман вскрылся. Уголовное дело отправлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
В самом начале пандемии требования к специальному обмундированию для сотрудников больниц были изменены, в связи с этим многие предприниматели пытались наладить производство данного вида продукции.