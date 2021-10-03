3 октября – Ночь Хиджры: как правильно прожить день мусульманину, что кушать, что обязательно сделать, а что под запретом. Кому надо играть свадьбу и строить дом?

3 октября мусульмане отмечают Ночь Хиджры — переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Этот день под собой имеет очень необычную историю. Однажды, когда пророка знали за его искренние и мудрые проповеди, это не понравилось многим язычникам, жившим с ним в одно время. Тогда они решили убрать соперника.
Убийцы уже окружили его дом, когда пророк Мухаммад выскользнул незамеченным. Он пошел в дом Абу Бакра и позвал его, и они оба вместе отправились в пещеру на пустынном холме, прячась там, пока не прошел шум и крик. сын и дочь Абу Бакра и его пастух принесли им еду и новости после наступления темноты. Однажды поисковая группа подошла к ним в их укрытии так близко, что они могли слышать их слова. Но они увидели паутину на входе в пещеру, и, решив, что она целая, значит пророка там нет. Оказалось, что так Господь помог укрыться Мухаммеду.
Таким образом, Медина стала убежищем для верующих. И подтвердились худшие опасения мекканских идолопоклонников; ислам отправился из Мекки в Медину, где приобрел огромную репутацию. Язычники не могли смириться с тем, какой ужасной потерей был для них насильственный отъезд Пророка. Это была действительно большая потеря. Но они даже не могли этого почувствовать, не говоря уже о том, чтобы увидеть последствия.
С тех пор, Медина имеет большое религиозное значение в исламе, в ней лежит тело Мухаммеда в зеленом куполе мечети Пророка.
В этот день вспоминают как пророк не испугался преследователей и был верен своей вере до конца. Именно поэтому ночь Хиджры считается такой важной и значимой. С этого дня ведется летоисчисление по лунному календарю. Все правоверные мусульмане искренней молитвой воздают хвалу Аллаху и его Посланнику Мухаммаду.
При этом, это ночь для веселья, а для праведных мыслей и добрых дел.
Также В этот праздник запрещен алкоголь и добавление чеснока в еду.
В это время принято играть свадьбы, начинать строить дом и вообще строить планы на будущее.