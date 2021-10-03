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Можно ли 4 октября работать, убираться, квасить капусту и ходить на кладбище в Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня

3:00:4210/3/2021Фото: pixabay.com
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На Отдание так же как и на само Воздвижение, по поверьям, запрещено начинать что-то новое – считается, что все пойдет прахом.

После раскопок нашли три креста и отдельно лежащую от них дощечку

4 октября в православных храмах отмечается Отдание праздника Воздвижения Креста Господня.

Это особый и очень почитаемый праздник у христиан, поскольку вспоминается событие нахождения Чудотворного Креста, на котором когда-то распяли Иисуса. Случилось его нахождение благодаря Царице Елене и ее сыну Константина Великого. Правитель Константинопольский первым из императоров принял христианство, когда взошел на престол.

Однажды, святая Елена поехала с паломничеством в Иерусалим, там ей рассказали, что в городе есть пещера, недалеко от Голгофы, в которой хранится Крест Господень. Когда она приехала на место, то обнаружила там языческий храм, построенный до этого царем Титом, в честь богини Венеры. Елена приказала снести здание, а пещеру откопать.

После раскопок нашли три креста и отдельно лежащую от них дощечку с надписью: "Иисус Назарянин, царь Иудейский". Один из них был Крест Господень. Когда им притронулись до умирающей женщины, то она сразу излечилась. Люди, увидевшие невероятное чудо захотели увидеть святыню. Тогда митрополит Иерусалимский воздвиг Крест на гору. И каждый смог увидеть святыню своими глазами.

На Отдание так же как и на само Воздвижение, по поверьям, запрещено начинать что-то новое – считается, что все пойдет прахом.

Под запретом ходить в лес, поскольку леший обходит свои владения и пересчитывает животных, и если человек попадется ему на глаза, то из леса уже не вернется.

Также раньше не занимались тяжелым трудом на праздник — не делали ремонт. В то же время считалось, что уборкой дома на Воздвижение можно выгнать нечистую силу.

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традициипраздникизапретыотдание Воздвижения Креста Господня
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