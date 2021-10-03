Астрологи назвали самых уверенных и самых неуверенных в себе знаков зодиака

Когда вы уверены в себе, вы кажетесь самоуверенным во многих ситуациях. Вы знаете, чего хотите и как этого добиться, или, по крайней мере, так вы выглядите.
Затем появляется уверенность в других. Вы верите, что когда кто-то говорит, что собирается что-то сделать, они добьются успеха, пишет yourtango.com.
Некоторые люди верят, что все происходит по какой-то причине, и уверены, что Вселенная не так случайна, как кажется. Это философия жизни «одна дверь закрывается, другая открывается».
Но астрология может дать больше информации о том, почему мы не уверены в себе, уверены в себе или это сочетание этих двух факторов.
Кто самые неуверенные в себе знаки зодиака, а кто самые уверенные в себе?
Хотя это зависит от того, какие знаки зодиака вы спрашиваете, Водные знаки Рак и Рыбы склонны принимать вещи близко к сердцу, что приводит к снижению самооценки и усилению неуверенности в себе.
С другой стороны, уверенные в себе знаки зодиака, как правило, являются знаками Огня, такими как Овен и Лев, которые предпочитают быть в центре внимания, поглощая все внимание, хорошее или плохое.
Как и в случае с уверенностью, мы можем быть неуверенными во многих вещах. У нас может быть противоположность уверенности в себе и мы очень сомневаемся в своих способностях или талантах. Нам может казаться, что мы не можем доверять другим людям, чтобы они поступали правильно для других, а не только для себя.
Никто не уверен на 100 процентов или не уверен в себе, у большинства из нас много одного и мало другого.
Самые неуверенные в себе знаки зодиака. Самые уверенные знаки зодиака, ранжированные
1. Рак (21 июня - 22 июля).
Раки сверхчувствительны и склонны воспринимать все слишком лично.
Когда ваше счастье или чувство собственного достоинства опираются на кого-то другого, у вас нет той внутренней силы, которая необходима для уверенности.
Рак чрезмерно эмоциональный, привязчивый и крайне нуждающийся, и все это подпадает под небезопасный зонтик. Очень жаль, что они такие неуверенные в себе, ведь они, как правило, замечательные и заботливые люди.
2. Дева (23 августа - 22 сентября)
Поскольку Девы очень критичны к себе, они думают, что другие люди столь же сверхкритичны, как и они сами, и это может нанести ущерб их самооценке.
Они очень беспокоятся о том, производят ли они хорошее впечатление или сделали что-то ужасно смущающее на общественном мероприятии.
Их постоянная самооценка подрывает основу их уверенности и вызывает у них серьезные моменты незащищенности, что делает их одним из самых незащищенных знаков зодиака.
Они не доверяют своим инстинктам и часто ругают себя за ошибки и недостатки, которые они себе представляют.
3. Весы (23 сентября - 22 октября).
Весы не хотят никаких проблем, поэтому они должны быть увлечены чем-то, чтобы отстоять это, а отстаивание интересов или людей - обычно единственный раз, когда Весы проявляют прямую уверенность.
Они хотят, чтобы их любили, и они не уверены, что, если бы они высказали свое мнение и постояли за себя, они бы так и сделали.
4. Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Одна вещь в Рыбах заключается в том, что ими легко управлять. Если бы они были уверены и тверды в своих убеждениях, они бы постояли за себя и сказали бы «нет» всякий раз, когда им было нужно.
Вместо этого они больше склоняются к неуверенности, чем к уверенности.
Однако они уверены в своем воображении или делятся своим творчеством. Если они что-то рисуют или фотографируют, они знают, что это хорошо, и хотят этим поделиться.
5. Козерог (22 декабря - 19 января)
Козероги оказываются где-то посередине между уверенными в себе и незащищенными.
Если они находятся в середине проекта или в их работе возникают проблемы, они очень уверены в себе; когда дело доходит до межличностных или романтических взаимодействий, они, как правило, более замкнуты и не уверены в себе.
Козероги, как правило, прячут свою незащищенность за стеной и производят впечатление жестокосердных или странных, когда на самом деле они просто не уверены в своих социальных навыках.
6. Близнецы (21 мая - 20 июня)
Насколько уверенны или неуверенны в себе Близнецы, на самом деле зависит от их настроения.
Они могут быть очень уверены в себе на вечеринках - болтать с незнакомцами, быть непревзойденными гостями или быть связующим звеном, которое объединяет людей. Но когда они попадают в ситуацию, выходящую за пределы их зоны комфорта, они могут сомневаться в своих силах, чувствовать себя некомфортно и опасаться.
Им просто нужно смотреть на каждую ситуацию как на социальное событие, и тогда они поверят в свои способности и убьют это.
7. Телец (20 апреля - 20 мая)
Телец уверен в своем вкусе и стиле. Они знают, как хорошо выглядеть и как сделать так, чтобы их дом выглядел хорошо.
Вы не можете изменить мнение Тельца по поводу чего-либо, поэтому он абсолютно уверен, что выиграет любой спор или любую битву. Тем не менее, их уверенность может скрывать глубокую незащищенность, но она обычно похоронена так глубоко, что никто не может ее увидеть .
8. Водолей (20 января - 18 февраля).
Границу между отстраненностью и уверенностью трудно расшифровать с Водолеем.
Кажется, они очень уверены в себе ... или просто им все равно? Водолеи стараются парить над любым негативом или напряжением, даже если они сами его вызвали.
Как правило, они уверены, что какую бы драму ни пережили все остальные, они не являются ее частью.
9. Скорпион (23 октября - 21 ноября).
Скорпион очень честен с собой. Они знают, что хорошо выглядят или умны, но они также знают о любых слабостях и недостатках, которые у них могут быть; у них просто есть способность принимать эти вещи и смотреть на них как на плюсы.
Конечно, они могут чрезмерно привязаться к кому-то, но это просто означает, что они увлечены . Они уверены, что находятся там, где им нужно быть, и что бы они ни делали, они должны делать именно то, что должны.
Больше всего Скорпионы уверены в спальне - там они правят и убеждены, что когда дело доходит до секса, никто не делает это лучше, чем они.
10. Овен (21 марта - 19 апреля).
Овны знают, насколько они невероятны, и когда вы им это скажете, они с вами согласятся. Ну зачем им лгать?
Они уверены в себе, энергичны и полны приключений, и когда вы с Овном, вы можете окунуться в их позитивную и сияющую энергию. У них огромная уверенность в том, что они смогут расположить вас к себе, если вы изначально не фанат.
11. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).
Стрелец может говорить с кем угодно, где угодно и о чем угодно.
Они стремятся узнать все, что они могут о мире и себе, и если кто-то может критиковать их, они полностью открыты для этого. У них есть уверенность в том, что они получают обратную связь и фактически используют ее для самосовершенствования.
Если кто-то пытается их оскорбить, они просто превращают это в шутку и смеются над этим. Трудно сбить Стрельца или пошатнуть его самооценку.
12. Лев (23 июля - 22 августа)
Лев излучает уверенность. Они не уклоняются от внимания софитов; на самом деле они хотят быть в центре внимания.
Они без сомнения знают, что у них есть ответы на все вопросы, и они всегда знают, что лучше всего делать. У них есть естественная уверенность, и поскольку она так важна для них, они даже не замечают ее.
Они не беспокоятся о том, произведут ли они хорошее первое впечатление или поступят правильно - они знают, что будут. Внутренняя мантра Льва - «Я понял».