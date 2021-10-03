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Какой сегодня церковный праздник 3 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:0810/2/2021Фото: pixabay.com
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По наблюдениям, в эту пору дуют сильные ветры, что послужило названием второй части праздника.

Если стоит туман и летают длинные паутинки – осень будет долгой, а снег ляжет не скоро

Православные праздники 3 октября 2021 года

Великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта
Мучеников и исповедников благоверного князя Михаила Черниговского и болярина его мученика Феодора, чудотворцев
Преподобного и благоверного князя Олега Брянского

Народные праздники и приметы

Астафий Ветряк
Этот народный праздник посвящен памяти святого мученика Евстафия.

По наблюдениям, в эту пору дуют сильные ветры, что послужило названием второй части праздника.

В народе в эту дату чтут мельников. Обычно мельница и дом мельника находятся в отдалении от селений, поэтому образ людей этой профессии издавна окутывали таинственностью. Им приписывают дружбу с русалками, водяными и темными силами. Суеверные люди всегда обходят их дома стороной, чтобы не повстречать злых духов. По поверью, в этот праздник мельники бросают в реку буханку хлеба и наливают водку, чтобы задобрить водяных.

Если тепло и летает паутина, то снег выпадет поздно.

Приметы

  • Если шишки на ели выросли низко – жди ранних морозов, высоко – к холодам в конце зимы.
  • Если стоит туман и летают длинные паутинки – осень будет долгой, а снег ляжет не скоро.
  • Ветер северный – к мокроте, восточный – к теплу, западный – к мокроте, восточный – к вёдру, северо–западный – приносит холод и дождь.
  • Если на Евстафия ветер с юга – к хорошему урожаю озимого хлеба.
  • Утром небо белесоватое, мутное, кажется низким – к ненастью.

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