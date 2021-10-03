Какой сегодня церковный праздник 3 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 3 октября 2021 года
Великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта
Мучеников и исповедников благоверного князя Михаила Черниговского и болярина его мученика Феодора, чудотворцев
Преподобного и благоверного князя Олега Брянского
Народные праздники и приметы
Астафий Ветряк
Этот народный праздник посвящен памяти святого мученика Евстафия.
По наблюдениям, в эту пору дуют сильные ветры, что послужило названием второй части праздника.
В народе в эту дату чтут мельников. Обычно мельница и дом мельника находятся в отдалении от селений, поэтому образ людей этой профессии издавна окутывали таинственностью. Им приписывают дружбу с русалками, водяными и темными силами. Суеверные люди всегда обходят их дома стороной, чтобы не повстречать злых духов. По поверью, в этот праздник мельники бросают в реку буханку хлеба и наливают водку, чтобы задобрить водяных.
Если тепло и летает паутина, то снег выпадет поздно.
Приметы
- Если шишки на ели выросли низко – жди ранних морозов, высоко – к холодам в конце зимы.
- Если стоит туман и летают длинные паутинки – осень будет долгой, а снег ляжет не скоро.
- Ветер северный – к мокроте, восточный – к теплу, западный – к мокроте, восточный – к вёдру, северо–западный – приносит холод и дождь.
- Если на Евстафия ветер с юга – к хорошему урожаю озимого хлеба.
- Утром небо белесоватое, мутное, кажется низким – к ненастью.