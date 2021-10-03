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Как встретить мужа на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: сильные обряды в особый праздник

7:10:0010/3/2021,Мария РодченковаФото: azbyka.ru
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Пресвятая Богородица очень почитаема, а молитва обращенная к ней имеет огромную силу, особенно в праздник Покров.

икона
Пресвятая Богородица очень почитаема, а молитва обращенная к ней имеет огромную силу

В православный великий праздник Покров Пресвятой Богородицы многие девушки совершают обряды по привлечению жениха. Считается, что этот день крайне благоприятен. Сильные обряды и молитвы - в нашем материале.

В православии Покров отмечают 14 октября и вспоминают чудесное событие, которое произошло в 9 веке нашей эры. В то время Византия часто страдала от нашествия мусульманских захватчиков, которые жестоко расправлялись с горожанами, не щадили ни женщин, ни детей. И вот, когда в Константинополе узнали о новом набеге, жители отправились в церковь и стали молиться, прося у Бога помощи. В это время Преподобному Андрею юродивому явилось видение. Он увидел, как Богородица спустилась с неба, вся сияющая, затем она раскрыла над всеми прихожанами свой головной убор, защищая их. То, что произошло подобное чудо, сигнализировало о том, что войска противников отступили.

Пресвятая Богородица очень почитаема, а молитва обращенная к ней имеет огромную силу, особенно в праздник Покров. Особенно часто к ней обращаются представительницы женского пола и в горе, и в радости. Также считается, что этот день - благоприятный для того, чтобы встретить своего суженного, поэтому девушки и по сей день совершают особые обряды.

Так, в Покров необходимо отправиться в церковь, но до того, как начнется служба, там нужно поставить свечку и помолиться Богородице, чтобы скорее случилась свадьба. Также можно написать на листке бумаги, какого именно жениха хочет встретить девушка, описать его подробно. Важно сделать это до 9 утра. Затем необходимо пойти в церковь, и перед иконой Божьей Матери поставить свечку. Лист с описанием жениха следует спрятать и никому не показывать. Кроме этого, раньше девушки старались проснуться как можно раньше, чтобы сделать рушник. который нужно было положить к иконе Богородицы. Считалось, что такой способ помогает привлечь любовь. Некоторым будущие женихи являлись во снах.

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