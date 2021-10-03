В Петербурге соседи подрались из-за съеденной чужой пиццы: Тик-токерша получила удары ножом и отверткой

В Санкт-Петербурге на Плисецкой улице произошла драка, после которой девушка получила травмы из-за доставленной не по адресу пиццы. Пострадавшей стала заказчица, которая начинает карьеру актрисы.
Как рассказала пострадавшая, 28 сентября в арендованной квартире собралась большая компания молодежи, которые хорошо знакомы по тик-ток-хаусу. Они заказали пиццу, которую курьер по ошибке принес в соседнюю квартиру. После того, как ошибка доставщика обнаружилась, молодые люди пошли за пиццей к соседям, но увидели, что те ее едят без зазрения совести.
Тик-токеров выгнали за порог, а когда они позвонили снова, то вышли в полном вооружении — с ножом и отверткой. Началась потасовка, во время которой девушка получила раны о ножа в висок и в район под глазом. Повреждения пришлось зашивать в травмпункте.
- В итоге мне зашивали раны. Я начинающая актриса, рэп-исполнитель. Сегодня у меня выступление, на которое я поеду со швами и синяками, - жалуется девушка.
Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением, пишет Мегаполис.