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В Петербурге соседи подрались из-за съеденной чужой пиццы: Тик-токерша получила удары ножом и отверткой

7:00:2810/3/2021
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Пострадала девушка, у которой вечером должен был состояться концерт. При этом она заказывала пиццу, которую съела семейная пара.

Ошибка доставщика пиццы обернулась травмами от ножа для ее заказчицы

В Санкт-Петербурге на Плисецкой улице произошла драка, после которой девушка получила травмы из-за доставленной не по адресу пиццы. Пострадавшей стала заказчица, которая начинает карьеру актрисы.

Как рассказала пострадавшая, 28 сентября в арендованной квартире собралась большая компания молодежи, которые хорошо знакомы по тик-ток-хаусу. Они заказали пиццу, которую курьер по ошибке принес в соседнюю квартиру. После того, как ошибка доставщика обнаружилась, молодые люди пошли за пиццей к соседям, но увидели, что те ее едят без зазрения совести.

Тик-токеров выгнали за порог, а когда они позвонили снова, то вышли в полном вооружении — с ножом и отверткой. Началась потасовка, во время которой девушка получила раны о ножа в висок и в район под глазом. Повреждения пришлось зашивать в травмпункте.

- В итоге мне зашивали раны. Я начинающая актриса, рэп-исполнитель. Сегодня у меня выступление, на которое я поеду со швами и синяками, - жалуется девушка.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением, пишет Мегаполис.

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