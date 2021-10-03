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Скандальная группа «Тату» возрождается: Лена Катина объявила о воссоединении с Юлей Волковой через 12 лет забвения

11:19:3410/3/2021Фото: @lenakatina
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Весной 2022 года пройдет концерт, на котором выступит дуэт. Кроме того, вскоре ожидается появление сериала о группе с участием исполнительниц.

Лена Катина анонсировала воссоединение группы "Тату"

Бывшая участница группы "Тату" Лена Катина рассказала, что они будут снова выступать и для этого объединятся с Юлией Волковой. О новом возрождении легендарного дуэта рассказала бывшая солистка в своем Instagram.

- Официальный трибьют "Тату" состоится весной 2022 года, - написала Катина, отметив что в концерте примет участие и вторая солистка группы Юлия Волкова.

Также Лена сообщила, что вскоре ожидается появление сериала о группе с участием исполнительниц. Она озвучит подробности проекта дополнительно.

В 1999 году была создана группа «Тату» в которой 14-летняя Юля Волкова и 15-летняя Лена Катина изображали влюбленных друг в друга девушек. Группа эпатировала публику своим поведением на сцене, при этом их песни приобрели популярность не только в России, но и за рубежом. «Тату» принимала участие в «Евровидении» в 2003 году в Риге, где с песней «Не верь, не бойся, не проси» заняла третье место. В 2009 году коллектив перестал существовать.

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