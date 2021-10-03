Прохор Шаляпин объяснил, почему ему нравится «спать с бабушками»

За два последних месяца Прохор Шаляпин успел пережить два значительных события: 31 июля он женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис, а 30 сентября ее потерял - супруга умерла от коронавируса в клинике Лос-Анджелеса.
Певец тяжело переживает утрату — слишком скоротечным стал его роман с состоятельной возлюбленной. Татьяна Дэвис ни в чем не отказывала своему любимому — лучшие отели, дорогие круизы, шикарная свадьба — все пропало в один день вместе с ней.
Многие считают Прохора альфонсом и говорят, что он любит лишь состоятельных "бабушек", на что артист ответил в скандальном интервью для YouTube — канала «Тата Тут», которое прошло за два дня до смерти его супруги. Прохор ответил хейтерам, что никто не может ему запретить жить так, как он это делает.
- Я из нищеты, и наконец что-то увидел в этой жизни. Для кого-то это смех, но не стоит забывать, что 90% нашего населения этого не видели, поэтому я благодарен Богу за все. Мне пишут, что я сплю с бабушками за деньги. Хорошо, что вы делаете это с дедушками бесплатно - так хочется ответить! – заявил уроженец Волгограда.
Как рассказал Прохор, он всей душой хочет нормальную крепкую семью, а не стремиться получить денег и как можно больше. При этом артист заверил, что хотя хейтеры и обвиняют его во лжи, многие вещи в его жизни происходят по-настоящему. Например, его брак с Татьяной Дэвис – более чем настоящий. И то, что его жена спустя несколько дней после свадьбы попала в реанимацию, - тоже печальная правда.
После целого месяца, проведенного в коме на искусственной вентиляции легких Татьяна Дэвис умерла. С ней не сможет проститься ни Прохор ни родители Дэвис по причине ковидных ограничений. Известно, что ее кремируют. После смерти супруги мать Прохора заявила, что ее сын не собирается претендовать на наследство умершей жены, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Прохор Шаляпин был женат три раза. Его первая супруга была намного старше 18-летнего певца, со второй, Ларисой Копенкиной, — разница в возрасте была 30 лет. Они прожили до 2015 года и развелись. После артист встречался с вдовой Джигарханяна, которая была старше Шаляпина на 5 лет.
Третьей супруге по сообщениям было 42 года, однако после ее смерти оказалось, что Татьяна Клаудиа Дэвис немного приуменьшила свой возраст , а на самом деле ей почти 60 или даже больше того. Татьяна могла себе позволить делать множество операций, чтобы выглядеть моложе, пишет "МК".