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4 октября – День космических войск: всем отважным героям слава и почет в сердечных поздравлениях

4:00:2410/3/2021Фото: fresh-cards.ru
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Ежегодно 4 октября отмечается День Космических войск — рода войск в составе Воздушно-космических сил Вооруженных Сил России (ВКС ВС России).

День Космических войск

В День Космических войск
Я шлю вам ракету удачи,
Оденьте скафандр успеха,
Решайте большие задачи.

Пусть миссия ваша большая
К вершинам большим приведет,
На службе, в любви и по жизни
Пускай фантастично везет.

День Космических войск

В мир прекрасных звезд, планет
Тайный и магический
Переносимся, друзья,
В день мы войск космических.

Тех, кто родину свою
С неба защищает.
С праздником, их славных днем,
Нынче поздравляем.

Жизни вашей Млечный путь
Ровно пусть ложиться.
И заветная мечта
Пусть осуществиться.

День Космических войск

С Днем войск Космических Сегодня поздравляю, Безмерного вам счастья, Как космос, пожелаю.

Пускай кометы смеха
Просторы бороздят,
Любви метеориты
Пусть вас всегда летят.

Пусть млечный путь удачи
Укажет направление,
И пусть всегда вам светит
Светило вдохновения.

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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