4 октября – День космических войск: всем отважным героям слава и почет в сердечных поздравлениях

В День Космических войск
Я шлю вам ракету удачи,
Оденьте скафандр успеха,
Решайте большие задачи.
Пусть миссия ваша большая
К вершинам большим приведет,
На службе, в любви и по жизни
Пускай фантастично везет.
В мир прекрасных звезд, планет
Тайный и магический
Переносимся, друзья,
В день мы войск космических.
Тех, кто родину свою
С неба защищает.
С праздником, их славных днем,
Нынче поздравляем.
Жизни вашей Млечный путь
Ровно пусть ложиться.
И заветная мечта
Пусть осуществиться.
С Днем войск Космических Сегодня поздравляю, Безмерного вам счастья, Как космос, пожелаю.
Пускай кометы смеха
Просторы бороздят,
Любви метеориты
Пусть вас всегда летят.
Пусть млечный путь удачи
Укажет направление,
И пусть всегда вам светит
Светило вдохновения.
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru