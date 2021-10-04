Боль остается на годы от жестокого обращения: как излечить себя от прошлых душевных ран - четыре правила самоизлечения

Этот запах. Повторяющийся запах затхлого топора. Его неодобрительная улыбка появляется на лицах многих случайных незнакомцев. Даже по прошествии всего этого времени.
Ограниченный рост дается мужчине благодаря его могучему, но небольшому телосложению. Звук его ног, касающихся пола, сочетается с его волочением по кафельному полу. Все эти колебания в воздухе поднимают мне настроение и блокируют прогресс, пишет yourtango.com.
Почему он меня до сих пор беспокоит? Это было так давно. Почему меня это больше волнует? Почему я не могу это отпустить ?
Спустя тринадцать лет меня продолжают блокировать определенные запахи, определенные лица, слова и внешность. Мысль о том, что он контролирует меня, продолжает душить каждый дюйм моего тела.
И все же я здесь. Сижу в кровати, пытаясь успокоиться. Это почему? И действительно ли время лечит такие инвазивные раны?
Я задавала себе этот вопрос много раз. И после долгих поисков, думаю, я наконец пришла к выводу, что это не так.
Время не лечит ваши раны ... вы лечите.
Время дает вам пространство для дыхания и возможность изменить ваше понимание, но не лечит ваши раны. Годами я убегала от этого чувства, от понимания жестокого обращения и того, что оно делает с вашим умственным и физическим телом.
Но не более того. Бег только продлевает страдания. Не осознавая этой боли, ты вечно будешь бежать, как и я.
Что касается кондиционирования, я попробовала несколько успешных шагов. Вот те, которые мне подходят.
1. Признайте и примите эмоции.
Это изменит ваше понимание эмоций и поможет превратить ваши мысли во что-то более сильное.
Пример : «Этот запах вызывает у меня ... и это нормально». Скажите себе, как вас срабатывают, и постарайтесь проверить, где вы находитесь.
2. Цените эмоции.
Что ты имеешь в виду, мне разрешено плакать и чувствовать боль ? Разве это не делает меня слабым? Нет.
Это делает вас сильными и укрепляет связь с самим собой. Это в конечном итоге приведет вас к вашей цели и продолжит вести вас в мир неизведанного.
Пример: делайте то, что вы чувствуете, что вам нужно делать в данный момент, и будьте в данный момент. Будьте рядом, чтобы дать себе любовь к себе, которой вы так отчаянно жаждете.
3. Почувствуйте эмоции.
Проверьте себя - физически, умственно и эмоционально. Почувствуйте эмоции в своем теле и поймите, как ваше тело на них реагирует.
Попросите свое тело показать вам, что ему нужно, и прислушайтесь. Обещаю, он знает больше, чем вы думаете.
Пример: Когда я начала подключаться к своему телу, боль проявлялась в случайных точках, которые я даже не могла себе представить. Каждый человек держит эмоции, стресс, беспокойство и травму в разных местах.
Проверьте себя и вдохните эмоции.
4. Мысленно (или физически) запишите реакции.
Прогресс всегда положительный. Когда вы записываете и понимаете эмоциональные реакции, вы можете подготовить свое тело, разум и душу к следующему событию.
Каждое чувство ценно и помогает нам исцелиться, но только если мы приложим все усилия. Если мы стремимся к росту и пониманию, мы можем исцелить себя со временем.
Мы можем не контролировать то, что с нами происходит, но мы контролируем то, что делаем во всех ситуациях. Слушайте свое тело и соединяйте его со своим разумом.
Позвольте себе свободу принимать, признавать, ценить, чувствовать и записывать свои эмоции. Вы заслужили по крайней мере это.