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Барсиков и Мусечек и их хозяев со Всемирным днем животных: милые добрые поздравления

11:10:2310/3/2021Фото: bipbap.ru
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Нет на свете добрее животного пусть его жизнь будет беззаботной. Оберегая и давая приют тебе на небе это зачтут.

4 октября - Всемирный день животных
4 октября - Всемирный день животных

Дата 4 октября для Всемирного дня животных была предложена и утверждена во Флоренции еще в далеком 1931 году.

4 октября - Всемирный день животныхЖивотных много на планете,
Больших и малых, разных-разных.
За них мы, люди, все в ответе.
Не обижайте их напрасно!
За терпенье и преданность воздаст
В беде спасут не раз.
Забудете о проблемах сейчас
Пусть будет огромным любви запас!

***

Братья наши вы меньшИе,
Наши добрые друзья,
Все вы - разные такие,
Вместе мы - одна семья!
Пусть об этом помнит каждый
Вечный друг ваш - человек:
Эволюции цепочкой все мы
Связаны навек!

4 октября - Всемирный день животных
4 октября - Всемирный день животных

Нет на свете добрее животного
Пусть его жизнь будет беззаботной.
Оберегая и давая приют
Тебе на небе это зачтут.
Ведь это братья наши меньшие
Храни Господь их сердца большие!

***

Пусть будет человек добрее Ведь это конечно не пустяк. Внимательнее и заботливее будьте люди Ведь без животного в этом мире никак! Пусть не будет обделенных животных, Пусть не обидит их природа и человек. Пусть они будут от обид свободны Охраняйте их жизнь вовек!

4 октября - Всемирный день животных
4 октября - Всемирный день животных

Мимо животного мимо не пройди
Если нуждается, ты помоги.
Они преданны, ты только их приласкай
Ты любовь четвероного не отвергай!
Мы несем ответственность за их жизнь,
Чтобы не случилось, ты заботиться научись.
Он непременно ответит Вам любовью
И будет ласков всю жизнь с тобою!

***

Ежики, зайчишки
Иль величественные львы…
Заботиться о каждом
Должны быть готовы мы.
Нам разум и звание sapiens
Не просто ведь так даны.
И ждут от нас животные
Помощи со стороны.

Источник: pozdravik.ru

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