С Днем архитектора-2021: душевные поздравления творцам 4 октября

Все мы восхищаемся восхитительными шедеврами архитектуры, зачастую совершенно не задумываясь о том, что за каждым зданием стоят конкретные люди – а именно, архитекторы. Именно этим специалистам посвящен всемирный день архитектуры. По инициативе все той же организации на заседании Генеральной ассамблеи в Барселоне было решено перенести дату празднования на первый понедельник октября. Что послужило причиной переноса даты празднования, доподлинно неизвестно, но так уж вышло, что в этот день отмечается также Всемирный день жилища. И, возможно, это не простое совпадение. Дата, когда отмечается День архитектуры - первый понедельник октября.
Пусть ваша работа находит признанье,
А идеи реальностью миру предстанут,
Ваше творчество – очарованье
Архитектуры. Пусть знает
Весь мир Ваше имя. А здания Ваши
Не разрушат года и века.
Созидайте, а жизнь пусть глубокую чашу
Вдохновения дарит. И пусть облака
Не закроют пространство для воплощенья
Ваших концепций и смелых решений.
С Днем архитектора мы рады тех поздравить,
Кто знает толк от чертежа до кирпичей,
И пару добрых слов хотелось бы оставить,
Чтоб в хмурый день от них вдруг стало веселей.
Желаем вам побед, идей, свершений,
Чтоб гениальным вышел каждый ваш проект.
Веселья, счастья и хороших настроений,
Вам выражаем мы наш искренний привет!
Всех архитекторов страны мы поздравляем,
И в этот сложный, суетливый век,
Вам нескончаемых идей и сил желаем,
Лишь в созиданье счастлив человек!
Еще любви вам чистой и добра желаем,
Улыбок, света, счастья, долгих лет,
Еще раз скажем громко: Поздравляем!
С Днем архитектора! Вам всяческих побед!
Прекрасны творения рук человеческих –
Фасады и портики, арки и лестнички.
Величественны, устремленные к вечности,
Соборы и храмы, музеи, дворцы.
Пусть радостный день нам надолго запомнится!
Пусть смелые наши проекты исполнятся!
Мы с вами – создатели архитектоники,
Друзья! Архитекторы! Мы – молодцы!
***
Кто дарит очаги культуры –
Музеи, арки и дворцы?
С Всемирным днем архитектуры
Мы поздравляем вас, творцы!
Из материалов новой гаммы,
Что дарит мировой прогресс,
Вы проектируете храмы,
Жилье, театры, АЗС.
От жизни отказавшись прежней,
Как много начертали вы,
Прекрасных возвели коттеджей
От Колымы и до Москвы!
Взметнулись в небо небоскребы
Среди не паханых полей,
Гордились зодчими мы чтобы,
Людьми и всей страной своей.
Пусть будут новые хоромы,
Светлы, легки и хороши!
А вы талантливы, здоровы! –
Вот пожелание от души!
Источник: pozdravik.ru