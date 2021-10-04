Кондрат да Ипат: по народным приметам 4 октября преобязательно необходимо удобрять землю на огороде. Традиции дня

4 октября наступит народный праздник Кондрат да Ипат. История этого дня, в первую очередь, связана с апостолом от 70-ти Кондратом, который многих людей помог познать Христа. Также он написал очень важную защитную речь в суд, в которой сообщалось, что судить людей без улик нельзя. Эту речь Кондрат отдал на рассмотрение императору Адриану, который потом по ней издал указ. Погиб Кондрат от голода в заточении, куда его кинули и избили язычники. Ипатия узнали, как защитника икон вместе с пресвитером Андреем. Их казнили после из-за того, что они отказались предавать христианство.
На Руси день называли – днем земледелия и плодородия. В народный праздник запрещено сидеть без дела. В первую очередь удобряли почву. Делали это, преимущественно навозом. Считалось, что проводимый в труде день принесет благополучие. Но была и обратная мысль, которая гласила, что человек без богатства, не сможет его получить в жизни. У крестьян этот день был началом молотьбы зерна. В специальном молотильном помещении внизу разводили огонь. Тепло поднималось сквозь пол с решеткой поднимался. Так сушилось колосья, которые потом легко было молотить.
А еще 4 октября отмечали Дворы. Его так назвали, поскольку девушки на выданье сегодня убирали двор. А свахи гуляли по деревне и смотрели во дворы, чтобы выбрать самый чистый двор. Таким образом выбирали самую невесту-хозяюшку.