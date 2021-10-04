Постоянные бородавки на пальцах и ладонях - кожный врач дает советы, как правильно лечить этот ужасный вирус

Бородавки - это непривлекательные неровные образования на коже, вызванные вирусом папилломы человека (вирусом ВПЧ). Если вы обнаружите, что эти шишки не поддаются лечению без рецепта, терапевт доктор Росс Перри не удивится.
Как медицинский директор кожных клиник Cosmedics и имеющий специализированный интерес к дерматологии, включая удаление бородавок, доктор Росс Перри понимает, почему его пациенты обращаются к нему за поддержкой. «Лечение бородавок может быть очень долгим и неприятным <для пациента>», - сказал он. «Безрецептурные средства, такие как растворы и спреи для замораживания в домашних условиях, могут показаться дешевой альтернативой, но они часто неэффективны», пишет express.co.uk.
А для тех из вас, кто на собственном опыте испытал разочарование, увидев, что хорошие деньги идут на ветер, у доктора Перри есть еще худшие новости.
«Если <лечение> не сработает, проблема может усугубиться», - предупредил он.
«Если вы пытались вылечить бородавки, но они продолжают возвращаться, значит, лечение не помогло убить вирус», - пояснил он.
Ослабленная иммунная система может вызвать трудности, когда дело доходит до борьбы с навязчивым вирусом.
Хотя сам вирус не опасен, неприятные бородавчатые высыпания на коже будут продолжать появляться, когда вы чувствуете усталость, стресс или курите.
Это связано с тем, что после заражения «мы сохраняем вирус бородавки в нашем организме на протяжении всей жизни», - заявил доктор Перри.
Кроме того, вирус «легко передается от человека к человеку при телесном контакте», что означает, что он заразен.
Если у вас есть пара бородавок, не удивляйтесь, если они есть и у людей, с которыми вы живете.
Лечебные процедуры, которые работают
«Для тех, кто потерпел неудачу в другом месте, лазер - отличный вариант для удаления бородавок», - заверил доктор Перри.
«Лазер проникает в кожу, чтобы уничтожить вирус папилломы под поверхностью кожи, так что бородавка, наконец, исчезнет».
Онемение области до начала лечения - это вариант, в зависимости от того, где расположена бородавка.
Тем не менее, доктор Перри сказал: «Само лечение на удивление комфортно.
«После лечения на коже в течение нескольких дней будут появляться волдыри, а затем покраснеть. Раны обычно заживают менее чем за неделю».
Другой эффективный вариант лечения - криотерапия, которую доктор Перри описывает как «разрушение кожной ткани».
Жидкий азот используется для замораживания клеток кожи до тех пор, пока они не умрут, помещается на бородавку с точностью до 10 секунд с последующим двухминутным перерывом.
«Продолжительность и количество циклов лечения зависят от типа кожи и характера проблемы», - добавил д-р Перри.
«Во время процедуры возникает легкое жжение, которое исчезает по окончании процедуры.
«Это обычное явление, когда кожа в течение нескольких дней покрывается волдырями, а затем краснеет. Большинство ран зажили менее чем за неделю».
Для избавления от бородавок также может быть сделана небольшая операция, когда медицинский работник «срежет бородавку с помощью электрической иглы или криохирургии».
Какое бы решение вы ни приняли, будьте уверены, что существуют методы удаления, которые действительно работают.